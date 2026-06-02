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Des législateurs américains proposent de supprimer la taxe d'accise de 12 % sur les poids lourds
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 18:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sénateurs américains ont proposé mardi de supprimer la taxe fédérale de 12 % sur les poids lourds, estimant que cela pourrait stimuler les ventes de modèles plus récents et plus propres.

Le sénateur républicain Todd Young et la sénatrice démocrate Angela Alsobrooks ont souligné que cette taxe ajoute entre 15.000 et 30.000 dollars au prix d'un camion lourd, d'une remorque, d'un châssis de semi-remorque ou d'un tracteur neuf, et qu'elle incite à maintenir plus longtemps en circulation des véhicules plus anciens. Cette taxe génère plus de 6 milliards de dollars de recettes par an.

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