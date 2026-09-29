Des législateurs américains, dont la sénatrice Warren, font pression sur les autorités de régulation de l'énergie pour qu'elles rejettent le rachat de la compagnie d'électricité AES

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par Laila Kearney et Sumit Saha

Un groupe de législateurs américains, dont la sénatrice Elizabeth Warren, a demandé cette semaine aux autorités fédérales de régulation de l'énergie de rejeter le rachat, d'une valeur de plus de 33 milliards de dollars , de la compagnie d'électricité AES à une filiale de BlackRock et à ses partenaires d'investissement, affirmant que cette opération pourrait faire grimper les factures d'électricité et permettre aux centres de données de profiter au détriment des clients des services publics, selon une lettre consultée par Reuters.

La demande d’électricité aux États-Unis atteint des niveaux records, en grande partie en raison de la prolifération des centres de données très gourmands en énergie, ce qui suscite une vague de fusions et d’acquisitions dans le secteur de l’électricité, dont certaines visent à privatiser des services publics d’électricité.

BLK.N Global Infrastructure Partners, filiale de BlackRock, aux côtés d’EQT EQTAB.ST et d’autres investisseurs, a conclu en mars un accord pour acquérir AES AES.N dans le cadre d’une opération évaluée à environ 33,4 milliards de dollars, dette comprise, ce qui en fait l’une des plus importantes transactions du secteur de l’électricité de ces dernières années.

"L’implication du secteur du capital-investissement sur le marché des services publics a des implications significatives sur les coûts énergétiques des consommateurs, à un moment où les Américains sont confrontés à des factures d’énergie atteignant des niveaux records", indique la lettre, datée du 28 septembre, adressée à Laura Swett, présidente de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC).