Des législateurs américains demandent au gouvernement américain d'inscrire sur une liste noire trois sociétés indiennes spécialisées dans le piratage à la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trois législateurs américains ont demandé au gouvernement américain d'inscrire sur une liste noire un ensemble d'entreprises informatiques indiennes, invoquant ce qu'ils qualifient de « plus de quinze ans d'espionnage ciblé à l'encontre de citoyens américains, d'entreprises et des avocats qui les représentent ».

Dans une lettre publiée mercredi, les sénateurs démocrates Ron Wyden et Sheldon Whitehouse, ainsi que le député républicain Pat Harrigan, ont demandé au ministère du Commerce d’ajouter BellTroX, CyberRoot et Sunkissed Organic Farms Pvt. Ltd. (anciennement connue sous le nom d’« Appin Technology Pvt. Ltd. »), ainsi que ses filiales, à la liste des entités (Entity List) du ministère du Commerce. Une telle désignation les priverait de l’accès aux logiciels, à l’infrastructure cloud et aux outils de cybersécurité américains.

Les représentants de Sunkissed, de CyberRoot et du ministère du Commerce n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. BellTroX n’a pas pu être joint pour commenter.

Ces trois entreprises ont été décrites dans la presse et dans des rapports publiés par de grandes entreprises technologiques comme servant de façade à des activités de piratage à la demande.

En 2022, Reuters a désigné CyberRoot et BellTroX comme des acteurs clés du secteur des cybermercenaires , indiquant qu’elles étaient fréquemment sollicitées par des avocats et des enquêteurs privés occidentaux pour s’espionner mutuellement lors de litiges juridiques et commerciaux. Un rapport de Reuters datant de 2023 a identifié Appin comme un pionnier dans ce domaine, indiquant que l’entreprise était passée du statut de start-up éducative à celui de géant du piratage à la demande, volant des secrets à des dirigeants, des responsables politiques, des responsables militaires et des élites fortunées à travers le monde.

Les dirigeants des trois entreprises ont nié toute malversation.

D’autres publications, notamment *The New Yorker* et *le Bureau of Investigative Journalism* , ont également qualifié ces entreprises de « hackers à louer », tout comme Meta Platforms (propriétaire de Facebook) et Google (filiale d’Alphabet), qui ont publié à eux deux trois rapports sur des activités de piratage liées à ces sociétés.

Reuters est engagée dans un litige en Inde avec un groupe se faisant appeler l’Association of Appin Training Centers, qui affirme représenter les intérêts des anciens élèves d’Appin et accuse Reuters d’avoir porté atteinte à la réputation des centres de formation et de leurs étudiants, une allégation que Reuters conteste. Le litige est en cours.