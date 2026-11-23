Des législateurs américains critiquent la décision de Nvidia de réintégrer Huang au poste de directeur général

Des législateurs américains des deux partis ont vivement critiqué la décision du titre NVDA.O de Nvidia , de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général , affirmant que le Congrès devrait renforcer les restrictions concernant l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe de l’entreprise et examiner de près les circonstances entourant le retour de M. Huang.

La sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren, qui devrait présider la commission bancaire à partir de janvier, a qualifié la décision de réintégrer M. Huang d’« imprudente », ajoutant que le conseil d’administration de Nvidia devait encore des réponses au Congrès concernant le respect par l’entreprise des contrôles à l’exportation américains. La commission bancaire est chargée d’approuver la législation relative aux contrôles à l’exportation.

« Le retour de Jensen Huang ne fait que renforcer l’urgence d’adopter des projets de loi bipartis sur le contrôle des exportations et de veiller à ce que Nvidia ne fasse pas pression pour faire échouer cette législation et mettre en danger notre sécurité nationale », a déclaré Mme Warren.

M. Huang témoignera le 3 décembre devant la commission bancaire du Sénat américain lors d’une audition publique, a déclaré lundi le président républicain de cette commission, Tim Scott, alors que les législateurs enquêtent sur les allégations concernant les liens de M. Huang avec une femme accusée d’être une espionne chinoise. Le porte-parole personnel de M. Huang a refusé de commenter cette comparution prévue.

Le sénateur républicain Pete Ricketts, membre de la commission bancaire du Sénat, a déclaré lundi dans un communiqué que la décision du conseil d’administration de Nvidia de réintégrer M. Huang « ne l’exonère pas » de l’obligation de témoigner devant le Congrès.

Ricketts fait pression pour que le Congrès adopte le « Match Act », un projet de loi qui inciterait les alliés des États-Unis à restreindre la vente et la maintenance d’équipements de pointe pour la fabrication de puces destinés à la Chine. Ce texte ne restreindrait pas directement les ventes de puces de Nvidia.

Les entreprises basées dans des pays alliés qui fabriquent des outils de fabrication de semi-conducteurs seraient concernées, telles que la société néerlandaise ASML ASML.AS et Tokyo Electron 8035.T au Japon.

Les partisans de cette mesure font valoir que, grâce à cette législation, la Chine aurait davantage de difficultés à développer ses propres puces d’IA de pointe, susceptibles de concurrencer Nvidia à long terme.

Le principal représentant démocrate au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Jim Himes, a déclaré que M. Huang devrait tout de même se présenter le 1er décembre à une audition à huis clos devant trois commissions de la Chambre.

Hakeem Jeffries, le futur président de la Chambre des représentants des États-Unis, a déclaré lundi que le Congrès devrait inclure dans le projet de loi annuel sur la défense une législation « à toute épreuve » visant à empêcher la technologie d’IA d’atteindre la Chine. Ce projet de loi est une mesure incontournable qui finance l’armée et bénéficie généralement d’un soutien bipartisan. Une version sénatoriale de cette législation comprend déjà plusieurs mesures visant à restreindre l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe.

Nvidia n’a pas immédiatement réagi aux critiques du Congrès.

Le chef de file démocrate au Sénat, Chuck Schumer, de New York, a déclaré que cette réintégration montrait qu’il était essentiel d’adopter une législation visant à renforcer les restrictions sur les exportations américaines de puces vers la Chine.

Le président Donald Trump a déclaré sur CNBC qu’il avait fait pression sur le conseil d’administration de Nvidia pour qu’il réintègre Huang et qu’il ne pensait pas que le conseil l’aurait fait sans son intervention.

Le sénateur républicain John Curtis , membre de la commission des relations étrangères du Sénat, a déclaré qu’il souhaitait obtenir des explications sur les raisons qui ont poussé le conseil d’administration à renommer Huang au poste de directeur général.

« La semaine dernière, le conseil d’administration avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le réintégrer », a-t-il déclaré. « J’aimerais savoir ce qui a changé. »