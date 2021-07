Des investisseurs européens et canadiens déboutés en France dans un vieux litige contre Vivendi

Une trentaine d'investisseurs de nationalités européennes et canadienne ont été déboutés mercredi par le tribunal de commerce de Paris dans un vieux litige contre le groupe Vivendi, auquel ils réclamaient au total plus d'un milliard d'euros de dommages et intérêts en réparation d'une communication financière qu'ils estiment trompeuse entre 2000 et 2002.