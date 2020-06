Des institutions religieuses appellent à ne plus investir dans les énergies fossiles

De nombreux groupes religieux issus d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, veulent une relance économique plus juste et bas carbone après la crise économique. Ces 42 institutions de diverses confessions ont se sont engagés à désinvestir leurs fonds du secteur des énergies fossiles. Un mouvement entamé depuis plusieurs années au sein des organisations religieuses.

Les banques s'engagent déjà à ne plus financer les nouvelles capacités de charbon thermique et des gaz et pétrole de schiste. C'est maintenant au tour d'institutions religieuses de multiples confessions de lancer un appel à l'exclusion des énergies fossiles. Le mouvement, coordonné par le Global catholic climate Movement et par Operation Noah, compte 42 organisations catholiques, mais aussi méthodistes, anglicanes ou encore bouddhistes, issues de 14 pays de tous les continents. Elles se sont engagées à désinvestir leurs fonds des énergies fossiles.

Ce n'est pas la première fois que des institutions religieuses se prononcent en faveur du climat. Début 2019, le Pape François avait ainsi assimilé les atteintes à l'environnement à un péché. Il avait également appelé les majors pétrolières à s'engager à respecter les objectifs de l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique.

De nombreux engagements

Plus de 350 institutions religieuses dans le monde ont déjà pris des engagements de désinvestissements des énergies fossiles, la dernière en date étant les jésuites britanniques. L'organisation aux 450 millions d'euros d'actifs sous gestion a annoncé en février 2020 vouloir sortir les entreprises des énergies fossiles de leurs portefeuilles d'actions d'ici la fin de l'année.

Cette fois, c'est le contexte de la crise du Covid-19 et des annonces de plans de relance qui ont fait réagir les religieux. "La crise sanitaire actuelle a mis en relief comme jamais auparavant la nécessité d'une action internationale cohérente face à cette menace globale, déclare le révérend Rowan Williams, ancien archevêque de Canterbury. Pouvons-nous en tirer la leçon et l'appliquer à la menace du changement climatique ? Pour cela, il faut prendre des mesures pour réduire notre dépendance mortifère aux énergies fossiles."

Les organisations religieuses profitent de l'annonce de leur désinvestissement pour interpeller les gouvernements sur les plans de relance qu'ils mettent en place. Elles leur demandent de se projeter à long terme, en investissant dans une économie plus "juste et bas carbone".

Arnaud Dumas, @ADumas5