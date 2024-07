Des indices européens sur une note positive avant les banques américaines

(AOF) - Les marchés européens poursuivent leur mouvement haussier au lendemain de la publication des chiffres de l'inflation américaine. Ces données sont ressorties plus faibles que prévu en juin et ont connu leur plus faible hausse sur un an. De quoi alimenter l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt de la Fed en septembre. L'inflation en France a légèrement ralenti en juin, mais un peu moins qu'initialement estimé, à 2,2% sur un an contre 2,1%. Les résultats des banques américaines vont animer le restant de la séance. Le CAC 40 avance de 0,57% à 7670 et l'EuroStoxx 50 de 0,31% à 4991 points.

Ericsson (+4,39% à 70,78 couronnes suédoises) a pris la tête de l'OMX 30 à la faveur de profits plus importante qu’anticipé au deuxième trimestre. L’équipementier télécoms a bénéficié de la forte croissance de ses revenus en Amérique du nord, une zone géographique très rentable, et de la solide performance de son activité de propriété intellectuelle. Le concurrent de Nokia a également récolté les fruits de ses réductions de coûts. La normalisation des ventes en Inde pour l'activité réseaux a cependant pesé sur l'activité.

L'action Kaufman & Broad gagne 5,02% à 29,30 euros grâce à une nouvelle performance solide au premier semestre. TP Icap Midcap souligne que le promoteur immobilier " préserve ses marges malgré le contexte et renforce encore plus sa position de cash net, à contre-courant des tendances attendues chez les concurrents ". " Sur l'ensemble du semestre, les taux de marge brute et de marge opérationnelle courante sont conformes aux attentes. Ils confirment le choix, effectué dès 2018, de privilégier la performance économique à la prise de parts de marché " a déclaré le PDG, Nordine Hachemi.

Ekinops (-11,39% à 3 euros) accuse la plus forte baisse du marché SRD, après avoir dévoilé une chute de son activité au deuxième trimestre. Le spécialiste des solutions de télécommunications a vu son chiffre d'affaires chuter de 25% à 29,2 millions d'euros. Il est pénalisé par la faiblesse de ses ventes des solutions de Transport optique du fait d'un effet de base défavorable, des politiques d'investissement prudentes des opérateurs qui bénéficient de niveaux de stocks importants et d'une croissance du trafic internet moins soutenue depuis 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En juin, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,1 % sur un mois, après 0,0 % en mai, indique l'Insee ce vendredi. Cette quasi-stabilité des prix résulte d’une hausse des prix des services (+0,3 % après +0,1 %) et des prix des produits manufacturés (+0,1 % après +0,1 %), qui est en grande partie compensée par une baisse des prix de l’énergie (‑0,8 % après ‑1,2 %), principalement ceux des produits pétroliers (‑1,9 % après ‑2,4 %), et de l’alimentation (‑0,2 % après +0,4 %). Les prix du tabac sont stables sur un mois comme en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en juin sera publié à 14h30 tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet sera communiqué à 16h30.

A la mi-séance, l'euro glane 0,17% à 1,0885 dollar.