Des indices européens sous pression tout comme Dassault Systèmes

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement dans le rouge. La clarification suite au verdict du second tour des élections législatives n’est toujours pas en vue sur les marchés. Si cette séance de mardi est dépourvue de statistiques, les investisseurs surveilleront de près les déclarations de Jerome Powell devant la Chambre des représentants. Côté valeurs, Dassault Systèmes ferme la marche de l'indice phare de la place parisienne après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2024. Le CAC 40 fléchit de 0,67% à 7579,42 points tandis que l'EuroStoxx 50 cède 0,29% à 4955 points.

L'action BP (-3,69% à 457,13 pence) est lanterne rouge de l'indice FTSE 100 après avoir averti que ses comptes du deuxième trimestre seraient pénalisés par des dépréciations et des provisions pouvant atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars. Le groupe pétrolier a également prévenu que ses marges de raffinage devraient être significativement plus faibles par rapport au premier trimestre. Les résultats de BP pour le deuxième trimestre 2024 devraient être publiés le 30 juillet 2024.

Dassault Systèmes (-4,7% à 33,83 euros) est confiné à la dernière place du CAC 40 en raison du lancement d’un avertissement sur ses résultats 2024 après des revenus décevants au deuxième trimestre. " Nous avons observé que la signature des transactions faisait l’objet d’une certaine prudence de la part de nos clients, dans un environnement géopolitique complexe ", a expliqué le directeur général, Pascal Daloz. Le manque à gagner est d’environ 30 millions d’euros au deuxième trimestre du fait du report de contrats importants.

Verallia (-12,88% à 29,90 euros) est logé à la dernière place de l'indice SBF 120. Le producteur français d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires a annoncé s'attendre à un Ebitda ajusté de 866 millions d'euros contre 1 milliard d'euros précédemment et table sur une activité au deuxième semestre qui devrait se poursuivre à un rythme plus lent qu'annoncé.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

A la mi-séance, l'euro est stable à 1,0826 dollar.