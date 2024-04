Des indices européens proches de l'équilibre ; le CAC 40 stable

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé la dernière séance de la semaine proches de l'équilibre dans un contexte d’aversion pour le risque alimentée par les tensions géopolitiques. Israël a répliqué à l’attaque iranienne du week-end dernier. Côté valeurs, L'Oréal a signé la plus forte hausse du CAC 40, après avoir affiché une croissance robuste. Pluxee a affiché une des plus fortes progressions du SBF 120, bénéficiant du relèvement de ses perspectives annuelles. Le CAC 40 a perdu 0,01% à 8022 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 0,35% à 4919 points.

En Europe, l'action Comet AG a reculé de 3,41% à 283,50 francs suisses à la Bourse de Zurich, le producteur d'appareils à rayon X ayant dévoilé des revenus décevants à l'occasion d'un point d'activité. Sur les trois premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires a chuté de 24,8% à 80,9 millions de francs suisses alors que les analystes anticipaient en moyenne 96 millions de francs suisses. "Cette baisse des ventes peut être attribuée à la faiblesse persistante de la demande d'équipements de fabrication de wafers, bien qu'il y ait des signes d'amélioration", a expliqué Comet AG.

Le groupe de cosmétiques L'Oréal (+5,04% à 444,95 euros) a signé la plus forte hausse du CAC 40, au lendemain de la publication d'une croissance plus robuste qu'anticipé au premier trimestre 2024. "La poursuite de la croissance à deux chiffres en Europe et la vigueur des marchés émergents ont plus que compensé la reprise seulement progressive en Asie du Nord. Les performances exceptionnelles sur les segments dermocosmétique et grand public ont contrebalancé les défis à court terme dans le luxe", souligne Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal.

L'action Pluxee (+5% à 26,69 euros) a affiché une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 à la faveur du relèvement de ses perspectives annuelles. L'ex-division d'avantages sociaux de Sodexo – qui a aussi rehaussé son objectif de croissance – présentait ses premiers résultats depuis son introduction en Bourse en février. "Un relèvement modeste qui pourrait en augurer d'autres au cours de l'exercice au regard de l'avance prise à l'issue du premier semestre", prévient Invest Securities à propos de Pluxee.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en mars est ressorti en hausse de 0,2% alors qu'il était attendu stable. Il était ressorti en baisse de 0,4% le mois précédent.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,19% à 1,0664 dollar.