Des indices européens en ordre dispersé ; Interparfums sous pression

(AOF) - Les marchés actions européens s'affichent sans direction claire au milieu d'une séance particulièrement calme sur le front des statistiques. Les investisseurs prendront connaissance demain des données sur l'inflation aux Etats-Unis, en amont de la Fed la semaine prochaine. Jeudi, la BCE livrera sa décision de politique monétaire. Côté valeurs, Interparfums ferme la marche de l'indice SBF 120 sur fond de résultats mitigés au premier semestre 2024. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,37% à 7452,68 points tandis que le Dax40 et le FTSE100 reculent.

En Europe, IQE chute de 14,03% à 20,375 pence après avoir averti que sa performance 2024 ressortirait dans le bas des anticipations des analystes. Ils prévoient un Ebitda ajusté compris entre 11,1 et 16,6 millions de livres sterling pour des revenus entre 130 et 153,7 millions de livres sterling. " Les signes de reprise de l'industrie mondiale des semi-conducteurs se poursuivent, même si le rythme des progrès varie selon les régions et les segments du marché ", a commenté le fournisseur de plaquettes de semi-conducteurs composites avancés.

En France, Interparfums (-5,62% à 41,15 euros) enregistre la plus forte baisse du SBF 120 après avoir présenté ce matin des résultats mitigés au premier semestre 2024. Sur cette période, son résultat net part du groupe ressort à 69,6 millions d'euros, en recul de 10%. Son résultat opérationnel s'est replié de 9% à 92,7 millions d'euros, contre un consensus de 97,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du fabricant de parfums a, lui, progressé de 7% à 422,6 millions d'euros. En outre, l'entreprise est confiante au sujet de ses perspectives pour l'année 2024.

Soitec (+2,17% à 108,40 euros) est bien orienté alors qu'un consortium européen de recherche et industriel dirigé par Soitec, spécialiste mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a débuté ses travaux pour développer une future génération de semi-conducteurs haute fréquence à base de phosphure d'indium (InP).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 1,9% en août, en ligne avec les attentes après 2,3% le mois précédent. En données harmonisées, l'inflation est ressortie à 2% en août en rythme annuel, en ligne avec les attentes, après 2,6% en juillet. En rythme mensuel, en données harmonisées, les prix reculent de 0,2% en ligne avec les attentes après une progression de 0,5% en juillet.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,02% à 1,1041 dollar.