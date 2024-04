Des indices européens en net repli, Amundi en vedette

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement, toujours sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ils sont également pénalisés par la poursuite de la hausse des taux longs aux Etats-Unis où l’activité reste résistante et l’inflation plus élevée que prévu. Côté statistiques, la croissance en Chine en rythme annuel au premier trimestre a dépassé le consensus : 5,3% contre 4,8% attendu. Côté valeurs, Amundi recule alors que le gestionnaire d'actifs va prendre une participation de 26,1% dans le gérant américain Victory Capital. Vers 12h, le CAC 40 perd 1,34% à 7937 points.

Sika perd 1,10% à 260,50 francs suisses au sein de l'indice SMI dans un contexte de baisse générale sur les marchés européens. Le groupe helvétique spécialiste de la chimie de spécialité a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,64 milliards de francs suisses au premier trimestre, en hausse de 13,8% et de 20,1% en monnaies locales. Sika a confirmé pour 2024 l'objectif d'une croissance de 6 à 9% en monnaies locales et d'une augmentation plus que proportionnelle de l'Ebitda. C'est à dire une marge d'au moins 18,1%, signale UBS. Le consensus s'élève à 19,8%.

Amundi se renforce aux Etats-Unis en se rapprochant du gérant américain Victory Capital. En Bourse, l'action du plus important gestionnaire d'actifs européen n'est pas épargnée par la baisse générale du marché et recule de 1,33% à 63,10 euros. Amundi fusionnera ses activités aux Etats-Unis avec Victory Capital en échange d'une participation économique de 26,1% dans le gestionnaire d'actifs américain coté au Nasdaq, sans paiement en numéraire. La transaction comprendra également des accords de distribution internationaux réciproques de 15 ans.

Sidetrade (+0,62% à 161,50 euros) a enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'euros, en progression de 20%. Le revenu issu des abonnements SaaS ‘Order to Cash' a aussi progressé de 20% à 9,6 millions d'euros. La valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) a augmenté de 117% à 3,98 millions d'euros. Pour le troisième trimestre consécutif, les Etats-Unis consolident leur rôle de moteur de croissance, contribuant à 60% du total des nouvelles commandes.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 43,9 en avril contre 37,2 attendus et 33,5 en mars.

Selon les premières estimations, la zone euro a enregistré un excédent de 23,6 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en février 2024, contre un excédent de 3,6 milliards d'euros en février 2023. Les exportations de biens de la zone euro vers le reste du monde se sont élevées à 235 milliards d'euros en février 2024, soit une légère hausse de 0,3% par rapport à février 2023 (234,4 milliards d'euros).

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et les permis de construire en mars sont attendus à 14h30. Ils seront suivis à 15h15 par la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en mars

Vers 12h, l'euro gagne 0,05% à 1,0630 dollar.