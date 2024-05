Des indices européens en bonne posture après les PMI et Nvidia

(AOF) - A l'exception du footsie, les Bourses européennes ont clôturé en territoire positif au lendemain des minutes de la Fed et de la publication des comptes de Nvidia. Le spécialiste américain des puces pour les applications d'intelligence artificielle a présenté des prévisions très supérieures aux attentes. Ce jeudi a aussi été marqué par les PMI en mai. Ceux en Allemagne et en zone euro sont ressortis supérieurs aux attentes contrairement en France où l'activité s'est dégradée de façon inattendue. Le CAC 40 a glané 0,13% à 8102 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,20% à 5035 points.

En Europe, un mois après avoir annoncé sa scission en 3 entités distinctes, l'éditeur de jeux vidéo Embracer a dévoilé des résultats annuels en progression. En Bourse, l'action Embracer a perdu 8,77% à 27,24 couronnes suédoises. Son résultat opérationnel (Ebit) ajusté a progressé de 56% sur le dernier trimestre à 1,426 milliard de couronnes suédoises et de 11% sur l'année à 7,063 milliards. Les ventes ont augmenté de 12% à 42,206 milliards de couronnes suédoises. Elles ont progressé de 1% en données comparables.

A Paris, Soitec a reculé de 3,31% à 110,60 euros au lendemain de la publication de résultats sans surprise pour l'exercice 2023-2024. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants avaient réaffirmé ses objectifs annuels fin mars en même temps qu'il livrait des prévisions pour l'exercice 2024-2025 décevantes en raison d'une digestion plus longue que prévu des stocks chez les clients de l'activité Communications mobiles. Mercredi, l'action Soitec avait été soutenue par JPMorgan, qui était passé de sous-pondérer à neutre sur valeur, jugeant que le pire était passé pour Soitec.

Stellantis (-0,10% à 20,37 euros) a annoncé d'un accord de rachat d'actions avec une société d'investissement qui réalisera ses décisions d'achat de manière indépendante du groupe. Cet accord concerne la deuxième tranche de son programme de rachat d'un montant maximum de 3 milliards d'euros annoncé mi-février : elle débutera le 23 mai 2024 et se terminera au plus tard le 30 août 2024. L'accord conclu couvrira un montant maximum de 1 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,1 en mai contre un consensus de 51, a indiqué S&P Global. Il était de 50,5 en avril. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 51,3 à 49,4 entre avril et mai. Il était attendu à 51,8.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,2 en mai contre un consensus de 51, a indiqué S&P Global. Il était de 50,6 en avril. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,2 à 53,9 entre avril et mai. Il était attendu à 53,5. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 42,5 à 45,4 entre avril et mai. Il était attendu à 43,4.

L’indice des directeurs d’achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti dans la zone euro à 52,3 en mai contre un consensus de 52, a annoncé S&P Global. Il s’était élevé à 51,7 en avril. Le PMI pour les services s’établit à 53,3 contre un consensus de 53,6 après 53,3 le mois précédent. Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45,7 à 47,4 entre avril et mai. Il était attendu à 46,2.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en mai à 54,4 après 51,3 en avril, selon S&P Global. Le consensus visait 51,2.

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 63 000 en mai en rythme annualisé, en baisse de 4,7% sur un mois, contre 665000 en avril. Le consensus visait plus haut à 677000.

1,44 million de permis de construire ont été enregistrés en avril en rythme annuel aux Etats-Unis, conformément au consensus après 1,46 million en mars, soit une baisse de 3% sur un mois.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 215000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 220000 après 223000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro glane 0,02% à 1,0826 dollar.