Des indices européens attendus proches de l'équilibre avant Jackson Hole et les PMI

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre avec un biais haussier à l'ouverture de l'avant-dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a clôturé en territoire positif après la publication des "minutes" de la dernière réunion de la Fed. Les responsables de la banque centrale américaine ont grandement soutenu la thèse d'une baisse des taux en septembre, comme attendu. Ce jeudi s'ouvre le symposium de Jackson Hole tandis que les investisseurs prendront connaissances de nombreuses statistiques dont les PMI et les inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

En tant que sponsor principal de La Vuelta, le distributeur Carrefour a souhaité marquer les esprits. A l'occasion de la sixième étape du Tour d'Espagne de cyclisme, les coureurs s'élanceront de l'intérieur de l'un de ses magasins, à Jerez de la Frontera, une ville de plus de 200000 habitants en Andalousie. Le peloton et la voiture de direction parcourront les premiers mètres neutralisés à l'intérieur du magasin, là où les clients font habituellement leurs courses.

LVMH

Sephora, filiale de LVMH, a confirmé à la presse vouloir supprimer des emplois dans sa filiale chinoise : "moins de 3%" de ses 4000 employés en Chine seraient concernés. Bloomberg avait livré ce matin le chiffre de 10% des effectifs. Cette décision a été prise "en réponse à un environnement de marché difficile et pour assurer notre croissance future en Chine » a précisé le groupe.

Valneva

Valneva a fini hier en queue de peloton de l'indice SBF 120, décrochant de 4% à 3,45 euros. Le titre recule de plus de 26% depuis le début de l'année. Dernièrement, la société de biotechnologies a rendu compte de ses résultats du premier semestre 2024, dégageant un bénéfice net de 34 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros accusée l'an passé à la même période. L'Ebitda ajusté atteint 56,2 millions d'euros sur la période contre une perte d'Ebtitda ajusté de 28,3 millions d'euros.

Vinci

Vinci Energies annonce avoir signé un accord visant à acquérir le groupe Fernao, l'un des leaders des services de cybersécurité en Allemagne et en Suisse. En 2023, Vinci Energies a réalisé un chiffre d'affaires total de 19,3 milliards d'euros au travers de son réseau de 2 000 entreprises dans 61 pays, dont plus de 4 milliards d'euros en Allemagne et en Suisse. Cette acquisition – dont la finalisation est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence - permettra à Vinci Energies, au travers de sa marque dédiée Axians, de renforcer et compléter ses expertises dans ces deux pays.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices PMI en août seront communiqués à 9h15 en France, à 9h30 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, le symposium de Jackson Hole s'ouvrira à 14h00.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30 avant les Indices PMI en août à 15h45.

La confiance des consommateurs sera publiée à 16h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les stocks de gaz naturel seront communiqués à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1147 dollar.

Hier à Paris

Dans le rouge hier à la clôture, les marchés actions européens ont rebondi ce mercredi alors que les investisseurs scruteront en début de soirée le compte-rendu de la dernière décision de politique monétaire de la Fed. Le symposium de Jackson Hole s'ouvrira demain avec une intervention de Jerome Powell prévue vendredi. Côté valeurs, Eiffage a progressé après avoir remporté un contrat en Allemagne. Le CAC 40 a gagné 0,52% à 7 524,72 points et l'EuroStoxx 50 0,58% à 4 885,67 points. En fin de journée, les cours du pétrole évoluaient en légère hausse.

Hier à Wall Street

En territoire négatif la veille, les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive après la publication des "minutes" de la réunion de la Fed des 30-31 juillet. Les responsables de la banque centrale américaine ont grandement soutenu la thèse d'une baisse des taux en septembre, comme attendu. Côté valeurs, Macy's a fini dans le rouge dans le sillage de perspectives revues à la baisse. Ce jeudi s'ouvre le symposium Jackson Hole d'où s'exprimera Jerome Powell demain. Le Dow Jones a progressé de 0,14% à 40890 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,57% à 17918 points.