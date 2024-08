Des indices européens attendus dans le vert ; acquisition au Mexique pour Saint-Gobain

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, Wall Street a clôturé en forte hausse, soutenue par les bons résultats du distributeur Walmart et l'annonce de ventes de détail supérieures aux attentes en juillet. Ce vendredi, les investisseurs surveilleront notamment l'indice de confiance de l'université du Michigan pour août. Côté valeurs, le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a conclu un accord afin d'acquérir le mexicain Ovniver Group pour environ 740 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Prologue

Hier, l'action Prologue a dévissé et s'est affichée à la dernière place du marché SRD après que la société a annoncé un recul de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2024. "Dans un contexte économique qui reste toujours incertain et peu porteur en France, le groupe "anticipe malgré tout de bonnes perspectives d'activité mais reste prudent à court terme et entend plus que jamais se concentrer sur la progression de sa rentabilité opérationnelle dans une période devenue plus difficile", explique l'éditeur de logiciels et prestataire de services.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir le mexicain Ovniver Group pour 815 millions de dollars en numéraire (environ 740 millions d'euros). "Cette transaction constitue une nouvelle étape stratégique dans l'établissement de la présence mondiale de Saint-Gobain dans la chimie de la construction, et portera post acquisition son chiffre d'affaires total dans ce secteur à 6,5 milliards d'euros dans 76 pays", a déclaré le groupe dans un communiqué.La finalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2025.

Spie

Spie, spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce avoir finalisé l'acquisition de 87 % de Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne. Basée à Nuremberg en Bavière, cette entreprise a été fondée en 2017 et opère depuis 6 agences en Allemagne. Avec environ 140 employés hautement qualifiés, elle a généré un chiffre d'affaires proche de 75 millions d'euros en 2023.

Worldline

Hier, Worldline a affiché une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 suite aux résultats de bonne facture au premier semestre 2024 de son concurrent Adyen. La société neerlandaise a occupé la place de leader au sein de l'indice AEX 25. Sur les six premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires net d'Adyen s'est élevé à 913,4 millions d'euros, en hausse de 24% d'une année sur l'autre. En outre, l'Ebitda s'est élevé à 423,1 millions d'euros sur ce premier semestre 2024, soit une progression de 32% par rapport au 320 millions d'euros au premier semestre 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 0,5% au mois de juillet alors qu'elles avaient baissé de 0,9% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,6%. Sur un an, elles ont augmenté de 1,4% en ligne avec les attentes

La balance commerciale en juin en zone euro sera connue à 11h00.

Aux Etats-Unis, les permis de construire et mises en chantier seront communiqués à 14h30 tout comme l'indice Michigan de confiance des consommateurs en août.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,13% à 1,0986 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé la séance nettement en hausse après la publication cet après-midi de nombreuses statistiques aux Etats-Unis. Les ventes au détail dans ce pays ont notamment progressé plus que prévu en juillet : +1% contre un consensus de +0,4%. Côté valeurs, l'action Adyen a bondi à la Bourse d'Amsterdam grâce à ses bons résultats affichés au premier semestre. En outre, à Paris, Prologue a reculé après avoir enregistré au second trimestre 2024 un chiffre d'affaires en repli de 7,2%. Le CAC 40 a gagné 1,23% à 7423 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 1,65% à 4738 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en nette hausse lors de l'avant-dernière séance de la semaine. Au chapitre des statistiques, les ventes au détail ont rebondi de manière inattendue en juillet aux Etats-Unis alors que le président de la Fed, Jerome Powell, doit prononcer la semaine prochaine à Jackson Hole un discours très attendu. Côté valeurs, Walmart a grimpé après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel pour la deuxième fois cette année. Le Dow Jones a progressé de 1,39% à 40563 points tandis que le Nasdaq a gagné 2,34% à 17594 points.