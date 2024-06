Des indices européens attendus dans le rouge avant les chiffres de l'inflation

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sous le signe de la baisse et de la nervosité à l'ouverture de la première séance de la semaine. Le climat d'instabilité politique en France avant la premier tour des élections législatives anticipées le 30 juin restent toujours vives. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des données clés sur l'inflation en Europe. Wall Street a fini en ordre dispersé vendredi sur fond de prudence après plusieurs statistiques attestant de la vigueur de l'économie américaine.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bic

Seconde plus forte baisse de l'indice SBF 120 la semaine dernière, Bic a perdu 11,83% à 55,90 euros. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a été pénalisé par ses performances sur le marché des briquets américains, l'obligeant à réduire ses perspectives de croissance annuelle. La société anticipe désormais à une croissance basse à un chiffre du chiffre d'affaires à taux de change constant hors Argentine, comparé à des prévisions comprises entre 5 et 7%.

BioSenic

Société de biotechnologie, BioSenic a signé une nouvelle convention de souscription pour un montant maximum de 2,1 millions d'euros d'obligations convertibles ("OC"), arrangé par ABO Securities par l'intermédiaire de son entité affiliée Global Tech Opportunities 15 ("GTO 15"). Les OC seront émises et souscrites en sept tranches au maximum. Une première tranche de 30 OC d'un montant total en principal de 300 000 euros sera souscrite (et le paiement instruit) par GTO 15 dans les prochains jours. La deuxième tranche est envisagée pour le 10 juillet 2024.

Casino

Le groupe Casino annonce la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de la société Codim 2, qui exploite en Corse 4 hypermarchés, 9 supermarchés, 3 Cash & Carry et 2 drives ayant réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros en 2023. Le groupe Rocca s'est engagé dans le cadre de cette cession à reprendre l'ensemble des magasins, qui seront exploités sous l'enseigne Auchan, ainsi que l'ensemble des salariés des magasins et du siège de Codim 2.

EuropaCorp

EuropaCorp a enregistré un résultat net de 0,9 million d’euros sur l’exercice 2023/2024, clos fin mars, contre un profit de 0,1 million d’euros, un an plus tôt. En un an, le résultat opérationnel du studio de cinéma est passé de 3,9 millions d’euros à 3,6 millions d’euros, soit une marge de 10% comme l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé a reculé de 6% à 35,3 millions d’euros. Les frais généraux s’établissent à 11,2 millions d’euros, soit une économie de 2,7 millions d’euros sur un an.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juin sera connu à 10h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,07% à 1,0700 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini la semaine en territoire négatif au sortir d'une séance riche en statistiques. Les investisseurs ont pris acte de la dégradation de l’activité dans le secteur privé dans la zone euro en juin. Le PMI Composite s'affiche à 50,8 points, un plus bas de trois mois. Aux Etats-Unis, ce même indice a dépassé les attentes. Côté valeurs, Atos a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120. Le titre du groupe informatique en difficulté s'est octroyé plus de 34% sur la semaine. Le CAC 40 a perdu 0,56% à 7628 points et l'EuroStoxx 50, 0,69% à 4913 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la semaine en ordre dispersé. Les investisseurs ont fait preuve de prudence après avoir pris notamment connaissance de la publication de l'indice PMI Composite au mois de juin aux Etats-Unis. Selon S&P Global, il est ressorti plus élevé que prévu : 54,6 contre un consensus de 53,5. Côté valeurs, le distributeur de voitures d'occasion Carmax a progressé sur fond de résultats trimestriels mitigés. Le Dow Jones a grappillé 0,04% à 39150 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,18% à 17689 points.