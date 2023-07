Des indices en recul; les valeurs du luxe éprouvées par les statistiques chinoises

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge pour démarrer la semaine, plombés par des statistiques décevantes sur l’économie chinoise. Le CAC 40, qui surfait sur une série de six séances consécutives de hausse, a fléchi de 1,12% à 7 291,66 points. L’EuroStoxx 50 s’est pour sa part replié de 1% à 4 355,96 points. Aux Etats-Unis, la tendance est meilleure avec un Dow Jones grappillant 0,15% à 34 559 points, vers 17h15.

Avant même l'ouverture des marchés, les Bourses ont été cueillies à froid par la statistique majeure du jour en provenance de Chine.

L'Empire du Milieu a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%) après une hausse de 4,5% du PIB au premier trimestre.

Dans ce contexte, les valeurs du luxe ont été particulièrement affectées. Hermès, LVMH et Kering ont terminé en queue de peloton de l'indice phare de la place parisienne, pâtissant également de la chute de Richemont. Le groupe suisse propriétaire de la marque Cartier a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

Les investisseurs restent prudents en amont de la publication de nombreux résultats trimestriels cette semaine aussi bien sur le Vieux Continent qu'Outre-Atlantique et de la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed (25 et 26 juillet) et de la BCE (27 juillet).

Au chapitre des valeurs, outre celles du luxe précédemment évoquées, Casino a vu sa cotation suspendue ce jour à la demande de la société. Le trio Zouari-Niel-Pigasse regroupé dans 3F s'étant retiré de la course à la reprise du distributeur, le duo Kretinsky-Fimalac reste donc désormais seul en lice. Danone a pour sa part fini en légère baisse après la prise de contrôle de sa filiale russe par Moscou.