Des indices en mauvaise forme ; Eramet en chute libre

D'autres entreprises exposées au Gabon ont également souffert à l'instar de Maurel&Prom (-14,83% à 4,18 euros) et de TotalEnergies Gabon (-12,32%), filiale locale de TotalEnergies.

Côté valeurs, Eramet a plongé de plus de 16%, le groupe minier français ayant décidé de suspendre ses opérations au Gabon en raison de la tentative de coup d'Etat.

Par ailleurs, le PIB américain a progressé de 2,1% au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation. Il avait été annoncé en hausse de 2,4% auparavant et les économistes s'attendaient à ce que ce chiffre soit confirmé. Les Etats-Unis avaient enregistré une croissance de 2% au premier trimestre.

Toujours au chapitre des statistiques, le secteur privé aux Etats-Unis a créé en août 177 000 emplois, contre 195 000 attendus et 371 000 en juillet, selon l'enquête du cabinet ADP.

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet la comparaison entre les pays de la zone euro, a augmenté de 6,4% sur un an en août en outre-Rhin, après une hausse de 6,5% en juillet. Le consensus visé était de 6,3%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mercredi sur une note négative, à l’exception du Footsie britannique. Le CAC 40 a cédé 0,12% à 7 364,40 points et l’EuroStoxx50 0,20% à 4317,83 points. Aux Etats-Unis, le vert domine les échanges vers 17h30 avec un Dow Jones grappillant 0,08%.

