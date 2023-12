Des indices bien orientés ; les propos de Powell attendus

(AOF) - Les marchés actions européens s'inscrivent en hausse à mi-séance avant le verdict de la Fed attendu en début de soirée. Si les investisseurs anticipent un nouveau statu quo de la banque centrale américaine, ils attendent avec grand intérêt la prise de parole de Jerome Powell. Côté valeurs, Solutions 30 brille en tête de l'indice SBF 120 à la faveur de perspectives favorables. Vers midi, le CAC 40, au lendemain de son record en séance (7582,47 points) s'octroie 0,34% à 7569,15 points tandis que l'EuroStoxx 50 progresse de 0,27% à 4548,43 points.

A la Bourse de Madrid, le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex (acronyme de Industria de Diseño Textil) s'adjuge 0,94% à 38,66 euros. Au terme de 9 mois d'activité, le propriétaire de la marque Zara a dégagé un bénéfice net de 4,1 milliards d'euros, en hausse de 32,5%, ressortant quasiment égal à son niveau de 2022-2023 (4,13 milliards d'euros). L'excédent brut d'exploitation s'est apprécié de 13,9%, à 7,4 milliards d'euros, le résultat opérationnel de 24,3%, à 5,2 milliards.

La cession par Renault Group de 211 millions d'actions pour 764 millions d'euros est désormais effective. A la Bourse de Paris, l'action du constructeur français perd 0,70% à 37,35 euros. Point important, la moins-value de cession, initialement attendue jusqu'à 1,5 milliard d'euros, sera réduite à environ 1 milliard d'euros suite à la décision de Nissan d'annuler la totalité des actions acquises, avec un fort effet relutif. Le chiffre définitif sera connu à l'occasion de la publication des résultats 2023 le 15 février 2024.

Solutions 30 (+5,90% à 2,404 euros) domine l'indice SBF 120 après avoir confirmé son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros cette année et annoncé son ambition d'atteindre une marge d'Ebitda à deux chiffres. Pour y parvenir, le spécialiste des solutions table sur l'optimisation des coûts et la diversification des activités en France et Benelux. En Allemagne, Pologne et Royaume-Uni, il compte sur une augmentation de l'activité, accompagnée d'un contrôle strict des coûts.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En octobre 2023, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne, par rapport à septembre 2023, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En septembre 2023, la production industrielle avait diminué de 1% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE. En octobre 2023 par rapport à octobre 2022, la production industrielle a diminué de 6,6% dans la zone euro et de 5,5% dans l'UE.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production en novembre sera publié à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera connue à 20h00.

A la mi-séance, l'euro cède 0,18% à 1,0777 dollar.