Des indices américains sans direction claire avant le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé en ordre dispersé. La prudence est de mise côté investisseurs avant le rapport sur l'emploi très attendu de vendredi. Plusieurs statistiques ont rythmé la séance de jeudi à commencer par la publication du rapport ADP. Celui-ci a mis en évidence des créations d'emplois inférieures aux attentes en août. Côté valeurs, Hewlett Packard Entreprise à fini en nette baisse après avoir dévoilé ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a reculé de 0,54% à 40755 points tandis que le Nasdaq a avancé de 0,25% à 17127 points.

Hewlett-Packard Entreprise (HPE) s'est replié de 6,02% à 17,64 dollars à Wall Street. Le groupe spécialisé dans les matériels et services informatiques pour entreprises a fait état, au titre de son troisième trimestre fiscal, d'une hausse de 10% de ses revenus, à 7,7 milliards de dollars, ressortant au-dessus du consensus de marché. Son bénéfice ajusté par action s'affiche à 50 cents, en hausse de 2%, là où le consensus visait 47 cents. Par ailleurs, la firme américaine a dégagé 31,8% de marge brute ajustée sur cette période (en baisse de 410 points de base par rapport à l'année dernière).

Les chiffres économiques du jour

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 99000 en août aux Etats-Unis contre un consensus de 144000 après 111000 en juillet, selon le rapport ADP.

En août, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 51,5 contre un consensus de 51,3 a annoncé l’Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,4 en juillet.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,6 en août après 54,3 en juillet contre 54,1 attendus, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 55,7 entre juillet et août, dépassant le consensus de 55,2.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 227000 la semaine dernière contre un consensus de 231000 après 232000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont augmenté de 13 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine écoulée, alors qu'une hausse de 26 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 35 milliards la semaine précédente. Les stocks sont supérieurs de 208 milliards de pieds cubes à ceux de l'année dernière à la même époque et de 323 milliards de pieds cubes à la moyenne quinquennale de 3 024 milliards de pieds cubes. À 3 347 milliards de pieds cubes, le gaz de travail total se situe dans la fourchette historique des cinq dernières années.

Les stocks de pétrole brut ont diminué de 6,873 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une baisse de 0,846 million de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 0,600 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont avancé de 0,848 million de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 0,371 million de barils. Le marché tablait respectivement sur une baisse de 0,800 million et une hausse de 0,275 million.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Nio

Nio est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dévoilé de bons résultats pour deuxième trimestre. Le constructeur chinois de véhicules électriques annonce que ses livraisons ont atteint 57 373 soit une augmentation de 143,9 % sur un an et de 90,9 % par rapport au premier trimestre 2024. Les ventes de véhicules ont rapporté 15 67 milliards de renminbi (2,15 milliards de dollars) soit un bond de 118,2 % sur un an et de 87,1 % par rapport au premier trimestre 2024.

Tesla

Tesla est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street ce jeudi après que le constructeur automobile américain a maintenu selon Reuters son projet de déploiement en Chine et en Europe de son logiciel d'assistance à la conduite entièrement autonome (FSD) début 2025, sous réserve de l'approbation des régulateurs. Cette annonce intervient un mois avant le dévoilement par le groupe d'Elon Musk de son produit robotaxi, "Cybercab", qui sera pourvu de la technologie qui aide les conducteurs à accélérer, freiner et conduire en ville et sur autoroute.

US Steel

Selon une information rapportée par Reuters, Joe Biden s'apprête à bloquer l'acquisition du sidérurgiste américain US Steel par son concurrent japonais Nippon Steel. En pleine campagne pour le scrutin présidentiel de novembre, la candidate du parti démocrate Kamala Harris avait exprimé son désaccord concernant le projet d'achat de l'entreprise sidérurgique américaine par Nippon Steel Corporation, lors d'une visite officielle à Pittsburgh lundi.