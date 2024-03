Des indices américains en territoire positif après les données sur l'inflation

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le vert alors que les investisseurs ont pris connaissance des données sur l'inflation outre-Atlantique. Les prix à la consommation y ont augmenté légèrement plus que prévu en février. Côté valeurs, Oracle, orienté en nette hausse, sera sous les feux des projecteurs ce mardi, le géant des bases de données ayant battu hier soir les estimations de bénéfice trimestriel. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,53% et 0,74%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini en ordre dispersé une séance calme tant sur le plan des entreprises que des statistiques économiques. Sur ce plan, le premier grand rendez-vous économique de la semaine est fixé à mardi avec l'inflation en février. Du côté des valeurs, Boeing accumule les déboires et a clôturé à la dernière place de l’indice Dow Jones. Si l’indice Dow Jones a gagné 0,12% à 38769,66 points et le Nasdaq Composite a reculé de 0,41% à 16019,27 points. Wall Street avait clôturé vendredi dans le rouge.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en février en rythme annuel, contre un consensus et un mois de janvier de 3,1%. La progression en rythme mensuel est de 0,4% en ligne avec les prévisions après une progression de 0,3% en janvier. L’inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8% en rythme annuel, contre 3,7% de consensus.En rythme mensuel, elle progresse de 0,4% contre un consensus de 0,3%

Les valeurs à suivre

Alaska Airlines

Alaska Air Group a annoncé ce mardi une perte plus faible que prévu au premier trimestre, invoquant la forte demande de voyages. Selon Reuters, la compagnie prévoit une perte trimestrielle ajustée par action de 55 à 45 cents par action, contre une perte de 1,18 dollar par action, selon le consensus LSEG. Les prévisions du premier trimestre prévoient un impact de 30 cents par action dû à l'immobilisation temporaire des appareils Boeing MAX 9 après un accident.

Kohl's

Kohl's, dont le titre se replie de 5,5% en avant-Bourse, a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 186 millions de dollars soit 1,67 dollars par titre, contre une perte de 273 millions de dollars, comparé à un consensus de 1,28 dollars par action. Le chiffre d'affaires s'affiche en recul de 1,1% à 5,71 milliards de dollars. Les analystes anticipaient 5,7 milliards de dollars de revenus. Pour 2024, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 2,10 et 2,70 dollars.

Oracle

Oracle est attendu en forte progression à Wall Street à la faveur d'une croissance plus forte que prévu d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et d'un solide carnet de commandes. Au troisième trimestre, clos fin février, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 27% à 2,4 milliards de dollars, soit 85 cents par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,41 dollar, dépassant de 3 cents le consensus. Les revenus ont augmenté de 7% à 13,3 milliards de dollars, en ligne avec le marché.

Southwest Airlines

Southwest Airlines est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir réduit à nouveau ses prévisions de livraison d'avions Boeing , l'obligeant à réduire sa capacité pour le second semestre 2024. Selon un document déposé à la SEC, Boeing a recommandé à Southwest d'attendre 46 appareils 737-8 en 2024, un chiffre en baisse par rapport aux attentes de 79 appareils 737 MAX. Southwest avait précédemment transformé des dizaines de commandes de MAX 7 attendus en 2024 en commandes de MAX 8 pour éviter les retards.

Tesla

Tesla progresse de 1% en avant-Bourse alors que le groupe a fait savoir que le courant a été rétabli dans son usine à Berlin. "Il faudra certainement un certain temps avant que nous ayons complètement repris la production, mais l'étape la plus importante a été franchie", a déclaré le maître des lieux, Andre Thierig.