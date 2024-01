Des indices américains en ordre dispersé à la fin de la première séance de 2024

PNM Resources (société holding énergétique basée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis) annonce la résiliation de son accord de fusion avec Avangrid, filiale du groupe espagnol Iberdrola. Bien que le conseil d'administration de PNM Resources ait approuvé une prolongation, celle-ci n'a pas été acceptée par Avangrid, qui a mis fin à la fusion. Cette opération, annoncée en octobre 2020, prévoyait d'intégrer PNM Resources à Avangrid en vue de créer "l'une des plus importantes entreprises du secteur en Amérique du Nord".

L'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée en décembre aux Etats-Unis, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 47,9 contre un consensus de 48,2 après 49,4 en novembre. Un indice inférieur à 50 signale une contraction du secteur et supérieur à 50, une expansion.

PNM Resources (société holding énergétique basée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis) a reculé de 5,92% à 39,11 dollars suite à la résiliation de son accord de fusion avec Avangrid, filiale du géant espagnol du secteur de l'énergie Iberdrola. Bien que le conseil d’administration de PNM Resources ait approuvé une prolongation, celle-ci n’a pas été acceptée par Avangrid, qui a mis fin à la fusion. Cette opération, annoncée en octobre 2020, prévoyait d'intégrer PNM Resources à Avangrid en vue de créer "l'une des plus importantes entreprises du secteur en Amérique du Nord".

(AOF) - Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé cette première séance de l'année 2024. Les investisseurs ont pris connaissance du PMI manufacturier américain (S&P) qui est ressorti en contraction et légèrement inférieur aux attentes. Côté valeurs, les groupes pétroliers tels que Chevron, Occidental Petroleum, Marathon Oil et Exxon Mobil ont progressé en Bourse sur fond de tensions en mer Rouge. Le rapport mensuel de décembre sur l'emploi américain sera publié ce vendredi. Le Dow Jones a grappillé 0,07% à 37715 points tandis que le Nasdaq a perdu de 1,63% à 14765 points.

