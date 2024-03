Des indices américains en baisse, Boeing acte le départ de son PDG

(AOF) - Les marchés américains évoluent dans le rouge. Côté statistiques, les investisseurs attendent vendredi les chiffres sur l'inflation américaine au mois de février. L'indice des prix (PCE) sera très surveillé par la Fed qui table sur une baisse à trois reprises des taux directeurs cette année. En outre, les chiffres du produit intérieur brut aux Etats-Unis pour le quatrième trimestre seront publiés jeudi. Côté valeurs, Boeing a officialisé le départ de son PDG Jim Calhoun à la fin de l'année 2024. Vers 17h30, le Dow Jones recule de 0,29% à 39362 points et le Nasdaq cède 0,14% à 16405 points.

Boeing (+1,36% à 191,48 dollars) a officialisé le départ de son président-directeur général Dave Calhoun à la fin de l'année 2024. "Il continuera à diriger Boeing tout au long de l'année afin de mener à bien le travail essentiel en cours pour stabiliser et positionner l'entreprise pour l'avenir", explique le constructeur aéronautique américain. Dave Calhoun l'a annoncé à travers une lettre adressée à ses employés. Dans celle-ci, il a rappelé que le constructeur aéronautique était dans la tourmente, suite à l'accident du vol 1282 d'Alaska Airlines en janvier dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 662000 unités en février en rythme annuel aux Etats-Unis, contre un consensus de 675000 et 664000 en janvier.

Les valeurs à suivre

AbbVie

AbbVie a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une approbation complète à son produit Elahere (mirvetuximab soravtansine-gynx) qui vise les patients adultes atteints d'un cancer de l'ovaire, des trompes de Fallope ou d'un cancer péritonéal primitif traités avec jusqu'à trois thérapies antérieures. "Les patients atteints de ces cancers présentent souvent une maladie à un stade avancé, subissent une intervention chirurgicale et sont ensuite traités par chimiothérapie à base de platine", explique le groupe.

Alphabet, Apple, Meta

La Commission européenne a ouvert des enquêtes pour non-conformité sur Alphabet, Apple et Meta au titre de la législation sur les marchés numériques (DMA). Bruxelles soupçonne que les mesures mises en place par ces "contrôleurs d'accès" ne leur permettent pas de se conformer effectivement à leurs obligations. La Commission a en outre lancé des procédures d'enquête concernant la nouvelle structure tarifaire d'Apple pour les magasins d'applications alternatifs et les pratiques de classement d'Amazon sur sa place de marché.

AMD/Intel

La Chine a mis en place de nouvelles directives visant à éliminer progressivement les microprocesseurs américains d'Intel et d'AMD des ordinateurs personnels et des serveurs du gouvernement, a affirmé le Financial Times dimanche dernier. Elles visent également à mettre fin à l'utilisation du système d'exploitation Windows de Microsoft ainsi que des logiciels de base de données fabriqués à l'étranger sur les appareils du gouvernement chinois, au profit d'options nationales.

Chemours

Chemours annonce la nomination de Denise Dignam au poste de présidente et CEO du groupe Ce chimiste américain spécialiste des technologies du titane, des solutions thermiques et des matériaux de performance avancés précise que Denise Dignam, directrice générale par intérim depuis février 2024, et qui l'a rejoint en 2015 après plus de 7 ans chez DuPont, apporte plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie chimique. Elle a occupé des postes de direction dans les domaines des ventes et du marketing, de la commercialisation et de la chaîne d'approvisionnement.

Ingersoll Rand

Fabricant de compresseurs d'air, Ingersoll Rand acquiert ILC Dover à la société d'investissement New Mountain Capital pour environ 2,33 milliards de dollars. Le groupe renforce ainsi sa présence sur les marchés des sciences de la vie. ILC est un groupe mondial spécialisé dans la conception et la production de solutions innovantes pour les marchés biopharmaceutique, pharmaceutique et des dispositifs médicaux, ainsi qu'un fournisseur de premier plan pour l'industrie spatiale.

United Airlines

United Airlines est attendu en baisse en prémarché à Wall Street après que plusieurs médias ont rapporté que la Federal Aviation Administration, le régulateur américain du secteur a annoncé samedi un renforcement de sa surveillance de la compagnie – après une douzaine d'incidents sur des vols ce mois-ci – qui pourrait amener la suspension de plusieurs projets. La FAA a également annoncé une évaluation de la gestion de la sécurité et de la conformité de la compagnie.