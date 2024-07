Des indices américains dans le vert ; les banques en territoire négatif

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note positive. Cette séance de vendredi a été rythmée par la publication des résultats des banques américaines. JPMorgan, Citi et Wells Fargo ont fini en recul après des performances mitigées. Au chapitre économique, les prix à la production ont dépassé les attentes alors que l’inflation avait rassuré la veille. La confiance des consommateurs est pour sa part ressortie inférieure aux prévisions. Le Dow Jones s'est adjugé 0,62% à 40000,90 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,63% à 18398,45 points.

Cette fin de semaine est marquée par le coup d’envoi de la saison des résultats des banques américaines. Les publications de JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo ont été sanctionnées par des baisses de respectivement 1,21% à 204,94 dollars, de 1,81% à 64,52 dollars et de 6,02% à 56,54 dollars. Si JPMorgan et Citigroup ont dévoilé des profits en nette progression, ceux du premier ont été dopés des gains exceptionnels liés à l’échange de ses actions Visa. Wells Fargo a pour sa part déçu étant plus pessimiste sur revenus d'intérêts pour 2024.

Les chiffres économiques du jour

L’indice de confiance des consommateurs est ressorti à 66 en juillet, ressortant sous le consensus de 68,5 après 68,2 en juin.

Les prix à la production ont progressé de 2,6% en juin en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu’ils étaient attendus en hausse de 2,3%. Ils étaient en hausse de 2,4% en mai. Hors alimentation et énergie, ils ont augmenté de 3% en juin en rythme annuel, à comparer avec un consensus de 2,5% et 2,6% en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Citigroup

La banque américaine Citigroup a dévoilé des profits en hausse au deuxième trimestre grâce notamment à ses activités de banque d'investissement. Le bénéfice net a progressé de 10% à 3,217 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action. Le consensus de 1,39 dollar par titre a été dépassé. Les dépenses opérationnelles de la banque ont reculé de 2% à 13,35 milliards de dollars grâce notamment à ses mesures de réduction des coûts. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 4% à 21,14 milliards de dollars.

Estee Lauder

Estee Lauder annonce aujourd'hui que Tracey T. Travis, sa vice-présidente exécutive et directrice financière, a décidé de prendre sa retraite, à compter du 30 juin 2025, après plus de douze années passée au sein du groupe américain de cosmétiques. Un successeur au poste de directeur financier a été identifié et sera nommé dans les semaines à venir, et Tracey Travis "travaillera en étroite collaboration avec cette personne pour assurer une transition fluide et réussie", ajoute le groupe dans son communiqué.

JP Morgan

JPMorgan a publié des résultats supérieurs aux attentes, mais ses revenus d'intérêts ont déçu. Au deuxième trimestre, la banque américaine a enregistré un bond de 25% de son bénéfice net à 18,15 milliards de dollars, soit 6,12 dollars par action. Les profits de la banque américaine ont été gonflés à hauteur de 7,9 milliards de dollars par un échange de ses actions Visa. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net est ressorti à 13,1 milliards de dollars, soit 4,40 dollars par action. Le consensus s'élève à 4,19 dollars.

KKR

Axel Springer, propriétaire du tabloïd Bild et du site d'informations Politico, envisage une scission de l'entreprise avec KKR, qui prendrait le contrôle des activités du géant allemand des médias dans le domaine des petites annonces, ont fait savoir ce vendredi à Reuters deux sources proches du dossier. De son côté, le PDG Mathias Doepfner prendrait le contrôle de l'activité médias avec la veuve du fondateur, Friede Springer.

Wells Fargo

Wells Fargo a dévoilé des profits en repli au deuxième trimestre. Sur cette période, le bénéfice net est ressorti à 4,91 milliards de dollars, soit 1,33 dollar par action, à comparer avec 4,94 milliards de dollars, ou 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 1,29 dollar par titre. Les revenus ont augmenté de 0,76% à 20,689 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont reculé de 9% à 11,92 milliards de dollars. Wells Fargo a légèrement revu à la baisse ses perspectives pour l'année. Les revenus d'intérêts sont désormais anticipés en repli de 8% à 9%.