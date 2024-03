Des indices américains bien orientés après le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Hier, l'indice S&P-500 a décroché un nouveau record en clôture alors que le président de la Fed a maintenu le scénario d'une baisse des taux au cours de l'année si l'économie se comporte globalement comme prévu. Les investisseurs ont pris connaissance du rapport sur l'emploi américain en février qui a fait état de créations d'emplois supérieures aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,21% et 0,16%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert lors d'une séance qui a été le théâtre d'un record en clôture du S&P-500. Les commentaires du président de la Fed devant le Congrès laissent présager d'une tendance vers une baisse des taux d'intérêt. Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis est ressorti stable. Au chapitre des valeurs, Victoria Secret's s'est écroulé à la suite de la présentation de perspectives particulièrement décevantes Le Dow Jones a progressé de 0,34% à 38791,35 points tandis que le Nasdaq a gagné 1,51% à 16273,38 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, hors secteur agricole, 275000 nouveaux emplois ont été créés en février contre 229000 en janvier. Le consensus Reuters tablait sur 198000 créations d'emplois. De son côté, le taux de chômage s'est établi à 3,9% outre-Atlantique, contre un consensus de 3,7% et 3,7% en janvier. Le salaire horaire moyen a progressé de 4,3% en rythme annuel, sous le consensus de 4,4%.

Les valeurs à suivre

Costco

Costco, dont le titre s'affiche en repli de 4% en avant-Bourse, a fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre en-dessous des attentes. Les revenus de la chaîne de distribution américaine sous format d'entrepôt se sont élevés à 58,4 milliards de dollars, en hausse de 5,7% sur un an, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un niveau de plus de 59 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est situé à 3,92 dollars comparé à 3,6 dollars de consensus.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) prévoit de convoquer une réunion de son Comité consultatif sur les médicaments du système nerveux périphérique et central (PCNS) pour discuter de l'essai qui a évalué l'efficacité du donanemab contre la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce. La date de la réunion du comité consultatif pour le donanemab n'a pas encore été fixée de sorte que l'action attendue de la FDA sur le donanemab sera reportée au-delà du premier trimestre 2024 .

Gap

En 2023, le chiffre d'affaires de Gap a baissé de 5% à 14,9 milliards de dollars, compte tenu de l'impact négatif de la vente de Gap China. Sur l'année 2023, la marge brute s'est élevée à 38,8%, augmentant de 450 points de base à 5,77 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation ajusté s'élève à 506 millions de dollars contre une perte d'exploitation de 69 millions de dollars en 2022. La marge d'exploitation ajustée est de 4,1%. Sur l'ensemble de l'année 2023, le bénéfice net ressort à 502 millions de dollars contre une perte de 202 millions de dollars il y a un an.

Marvell Technology

Marvell Technology est attendu dans le rouge en raison de perspectives plus faibles que prévu. Au premier trimestre, clos début février, de l'exercice 2024, le fabricant de puces a accusé une perte nette de 392,7 millions de dollars, ou 45 cents par action, contre une perte de 15,4 millions, ou 2 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 46 cents, en ligne avec les attentes. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 1,427 milliard de dollars, ressortant au dessus des attentes du marché de 1,42 milliard de dollars.