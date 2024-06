Des indices américains attendus en repli avant le rapport Jolts

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le rouge à l'ouverture de la séance de ce mardi, faisant écho aux Bourses européennes à mi-journée. Le rapport Jolts sur les offres d'emplois sera particulièrement scruté par les investisseurs et donnera des indices sur la direction de la politique monétaire de la Fed (12 juin). Hier, l'enquête mensuelle de l'ISM a montré que l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée en mai pour un deuxième mois consécutif. A quelques minutes de l'ouverture, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,37% et 0,28%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé, pénalisés par la baisse des cours du pétrole. Déjà mal orientés, ceux-ci ont accru leurs pertes à la suite du repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management. Dans le sillage de la chute de l’or noir, le rendement du 10 ans américain a cédé 10,7 points de base à 4,395%. Le Dow Jones a perdu 0,30% à 38571,03 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,56% à 16828,67 points. Ce dernier a bénéficié du soutien de Nvidia.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en avril aux Etats-Unis est attendu à 16 heures.

Les valeurs à suivre

Gitlab

Gitlab se replie de plus de 3% en avant-Bourse.La plateforme de développement logiciel open source a affiché au titre de son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 3 cents contre un consensus en pertes de 4 cents par action après un déficit de 6 cents par titre un an auparavant. Ses revenus, qui s'élèvent à 169 millions de dollars, dépassent les prévisions de 2%, après 127 millions de dollars un an plus tôt.

Illumina

llumina est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé la scission de Grail, prévue le 24 juin 2024 : la société a demandé à être cotée au Nasdaq sous le nom de " GRAL ". Les actionnaires recevront une action Grail pour six actions Illumina. "Nous conserverons une part minoritaire de 14,5 % dans Grail et restons enthousiasmés par les percées de Grail dans la lutte contre le cancer" a déclaré Jacob Thaysen, PDG du spécialiste du séquençage génétique.

Intel

Intel a annoncé le lancement de ses nouveaux processeurs Xeon 6 pour les serveurs. Le spécialiste des semi-conducteurs a aussi annoncé les prix pour les kits d'accélérateurs d'intelligence artificielle Intel Gaudi 2 et Intel Gaudi 3, qui offrent des performances élevées pour un coût réduit d'un tiers par rapport aux plates-formes concurrentes.

Tesla

Les ventes de véhicules électriques fabriqués en Chine par Tesla ont reculé de 6,6% sur un an à 72 573 unités au mois de mai, selon Reuters, qui livre les données de la fédération chinoise du secteur, la China Passenger Car Association (CPCA). C'est le deuxième mois consécutif de baisse en glissement annuel.

VF Corp

VF Corp, maison mère des marques Vans et The North Face, a annoncé la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants à son conseil d'administration, sous la pression de l'investisseur activiste Engaged Capital. Ce dernier souhaite un remaniement du conseil et une révision de la stratégie du groupe. Dernièrement, la firme américaine a publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes des analystes : 2,37 milliards de dollars à comparer à un consensus de 2,41 milliards et à 2,74 milliards de dollars un an auparavant.