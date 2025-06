Des indices américains attendus en ordre dispersé, le PIB déçoit

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en ordre dispersé. Les investisseurs ont pris connaissance d'une révision inattendue à la baisse du PIB au premier trimestre. Dans un contexte de poursuite de la baisse des taux longs, les valeurs technologiques sont attendues en hausse. Elles bénéficient aussi des perspectives favorables de Micron. La situation géopolitique est redevenue plus calme après la trêve entre Israël et l'Iran décrétée mardi matin par Trump. Avant l'ouverture, les futures sur le S&P500 sont stables et celles sur le Nasdaq gagnent 0,25%.

Hier à Wall Street

Après deux séances consécutives ponctuées de belles hausses, les places américaines ont repris leur souffle et ont terminé la séance de mercredi en ordre dispersé. Les investisseurs ont fait preuve de prudence et ont gardé un œil sur le fragile cessez-le-feu au Proche et Moyen-Orient, qui est respecté pour l’instant. Le Dow Jones a terminé la séance sur un léger repli de 0,25 %, à 42 982,43 points, le Nasdaq a progressé de 0,31 %, à 19 973,55 points, tandis que le S&P 500 est resté stable à 6 092,16 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le PIB américain a reculé de 0,5 % au premier trimestre, selon une troisième estimation. Il avait été annoncé en repli de 0,2% précédemment après une augmentation de 2,4% au quatrième trimestre. Le consensus s'élevait à -0,2%.

Les commandes de biens durables ont bondi de 16,4% en mai après une chute de 6,6% en avril aux Etats-Unis. Le consensus s'élevait à +6,6%. Hors transport, elles ont augmenté de 0,5% après une hausse de 0,2% en avril. Le consensus s'élevait à +0,2%.

Aux États-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 236000 la semaine dernière, contre 244000 attendus, après 246000 la semaine précédente.

Les États-Unis ont enregistré un déficit de la balance commerciale de 96,6 milliards de dollars en mai. Il était attendu à 86,3 milliards de dollars, après 87 milliards de dollars en avril.

Les valeurs à suivre

Eli Lilly

Les autorités sanitaires américaines ont approuvé une mise à jour de l'étiquette d'Amyvid d'Eli Lilly. Ce produit est utilisé en imagerie cérébrale pour estimer la densité des plaques amyloïdes chez des patients atteints de troubles cognitifs évalués pour la maladie d'Alzheimer et d'autres causes du déclin cognitif.

JetBlue

Selon Reuters, Vladimir Galkin, actionnaire numéro deux de JetBlue Airways, menace de céder sa participation de 10 % au capital de la compagnie aérienne, si le plan de réduction des coûts et d'autres efforts plus vastes effectués ne permettent pas un redressement du groupe. Depuis le début de l'année, le titre JetBlue Airways a perdu près de 48 % de sa valeur en raison d'une baisse de la demande de voyages. Fin avril, lors de la présentation de ses résultats du premier trimestre, le groupe avait décidé de retirer ses prévisions annuelles.

Micron

Le fabricant de mémoires informatiques Micron Technology est attendu en hausse en raison de perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos fin mai, Micron a généré un bénéfice net de 1,885 milliard de dollars, soit 1,68 dollar par action contre un profit de 332 millions de dollars, soit 0,30 cent par action, un an auparavant. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,91 dollar contre 1,07 dollar de consensus. Ses résultats se sont nettement améliorés grâce à une progression de 36,6% du chiffre d'affaires à 9,3 milliards de dollars.

Pfizer

Pfizer a dévoilé les premiers résultats positifs d’une étude de phase 3 évaluant Hympavzi chez les adultes et les adolescents atteints d’hémophilie A ou B avec inhibiteurs. L’étude a atteint son principal critère d’évaluation à savoir une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente du taux de saignement annualisé. Le produit de Pfizer s’est montré supérieur en efficacité par rapport au traitement à la demande. Sa supériorité a également été démontrée sur les critères secondaires liés aux saignements : saignements spontanés, articulaires, totaux.