Des indices américains à l'équilibre : regain de tensions au Moyen-Orient

(AOF) - Au moment où les tensions géopolitiques s'intensifient suite à l'attaque de l'Iran contre Israël, les marchés à Wall Street sont à l'équilibre. Côté statistiques, aux Etats-Unis, les ventes au détail sont supérieures aux attentes en mars. Cette statistique a entraîné une hausse des taux longs. Côté valeurs, le titre Goldman Sachs a présenté des profits plus élevés que prévu grâce à la solide performance de ses activités de marché des capitaux et de courtage obligataire. Vers 17h30, le Dow Jones avance de 0,23% à 38071 points alors que le Nasdaq perd 0,02% à 16171 points.

Si les résultats dévoilés vendredi par JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo avaient été accueillis froidement par les investisseurs, la publication de Goldman Sachs les enchante. L'action de la célèbre banque d'affaires américaine gagne 3,45% à 402,87 dollars et affiche la plus forte progression de l'indice Dow Jones. Ses profits ont largement dépassé les attentes grâce à la solide performance de ses activités de marché des capitaux et de courtage obligataire. Ces métiers ont été historiquement les points forts de la concurrente de JPMorgan et Morgan Stanley.

Les chiffres macroéconomiques

Les ventes au détail ont progressé de 0,7% en mars aux Etats-Unis contre un consensus de 0,4%. Elles avaient progressé de 0,9% en février. Les ventes au détail hors automobile et essence sont en hausse de 1% contre une hausse de 0,5% en février.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à - 14,30 en avril, à comparer avec un consensus de -5,20 et -20,90 en mars.

Les stocks des entreprises américaines sont supérieurs aux attentes sur un mois en février : ils ont augmenté de 0,4% contre un consensus de 0,3%. Ils étaient stables en janvier.

Les valeurs à suivre

Johnson & Johnson

L'Autorité sud-africaine de réglementation des produits de santé (Sahpra) a annoncé samedi le rappel de lots du sirop pédiatrique Benylin après que l'Agence nationale nigériane pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments (Nafdac) a signalé y avoir détecté de niveaux élevés de diéthylène glycol. Le Benylin est commercialisé par Kenvue, ex-division de Johnson & Johnson spécialiste des produits de santé grand public, dont le groupe ne détient plus que 9% après la scission opérée en aout 2023.

Novavax

Novavax est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que le fonds Shah Capital, qui détient 6,7 % de son capital, a déclaré dans une lettre au conseil d'administration qu'il "recommande fortement" la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants, estimant que le faible cours de l'action reflète l'incapacité du conseil et de la direction à capitaliser sur les nombreux avantages concurrentiels importants de la biotech.

Salesforce

Le fournisseur de solutions de gestion de la relation client à distance, Salesforce, est en pourparlers avancés pour acquérir le fournisseur de logiciels de gestion de données Informatica, selon des sources proches du dossier citées par le Wall Street Journal. Informatica affiche une capitalisation boursière de plus de 11 milliards de dollars, après une hausse de 43% de ses actions cette année, les traders ayant parié sur un rachat.

US Steel

Le producteur américain d'acier United States Steel a annoncé vendredi que ses actionnaires ont voté massivement en faveur de la fusion proposée avec Nippon Steel Corporation (NSC). Des actionnaires représentant 71% du capital de United States Steel ont voté en faveur de l'opération.

Tesla

Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street. Selon le site spécialisé Electrec, qui cite des échanges de mails internes, le constructeur de véhicules électriques devrait supprimer plus de 10% de ses effectifs. "Alors que nous préparons l'entreprise à notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité" déclare le patron Elon Musk dans un mail interne cité par Electrec.