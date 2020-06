Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Des groupes radicaux tentent de perturber le cessez-le-feu à Idlib, dit Ankara Reuters • 10/06/2020 à 16:14









ANKARA, 10 juin (Reuters) - Des groupes radicaux tentent de troubler le cessez-le-feu dans la province syrienne d'Idlib, conclu début mars entre Moscou et Ankara, mais l'accord tient toujours, a déclaré mercredi le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. "Des groupes radicaux, des groupes inconnus poursuivant leurs propres objectifs, ont tenté de perturber le cessez-le-feu et le violent, mais nous discutons actuellement avec nos homologues russes et l'accord conclu le 5 mars dernier tient toujours", a-t-il dit à la chaîne de télévision nationale A Haber. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait accusé la veille le gouvernement syrien de multiplier les provocations dans cette région du nord-ouest de la Syrie, où des avions de combat russes, d'après des témoins, ont bombardé lundi des villages tenus par des groupes rebelles. La Turquie, avait-il ajouté, ne laissera pas la province d'Idlib redevenir une zone de conflit. Son ministre de la Défense n'a pas fait mention des frappes aériennes survenues lundi, qui constituent la première attaque dans la région depuis la trêve russo-turque. A Moscou, l'agence Tass rapporte mercredi que Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont évoqué la question d'Idlib lors d'un entretien téléphonique. (Tuvan Gumrukcu version française Juliette Portala, édité par Henri-Pierre André)

