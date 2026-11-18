Des fuites au sein de la Deutsche Bank remettent en cause l'engagement de son directeur général, Christian Sewing, en faveur des réformes

La fuite de documents internes détaillant les transactions de la Deutsche Bank DBKGn.DE avec des oligarques russes et Jeffrey Epstein, délinquant sexuel condamné, a porté mardi un coup dur aux efforts du directeur général Christian Sewing pour restaurer la réputation de l’établissement bancaire.

Ces documents comprenaient des e-mails, des comptes-rendus de réunions et des dossiers internes qui, selon les médias, montraient que la Deutsche Bank avait poursuivi ses activités en Russie jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022 et avait traité davantage de transactions suspectes liées à Epstein qu’on ne le pensait auparavant.

Les articles indiquaient également que la banque avait par erreur transmis les déclarations fiscales de Donald Trump au comptable d’un autre client.

La Deutsche Bank a qualifié ces révélations d’« anciennes », affirmant avoir dépensé 7 milliards d’euros (7,7 milliards de dollars) pour renforcer la conformité et les contrôles depuis 2019. Le président Alexander Wynaendts a publiquement soutenu Christian Sewing, qui a pris ses fonctions en 2018 avec pour mission de rétablir la rentabilité et de restaurer la confiance dans le plus grand établissement bancaire allemand.

Christian Sewing a largement atteint ce premier objectif, ramenant la Deutsche Bank à une rentabilité durable après des années de pertes. Cette fuite risque toutefois de raviver les doutes quant à savoir si la banque a pleinement surmonté les défaillances en matière de conformité et les scandales qui l’ont autrefois marquée.

"Je ne suis pas sans défauts", a déclaré Christian Sewing au journal allemand Handelsblatt , tout en ajoutant que l’orientation générale de la banque "a toujours été la bonne et reste la bonne". Il a indiqué avoir personnellement discuté avec des clients, qui se sont montrés calmes, même s’ils n’étaient "naturellement pas ravis".

L'action de la Deutsche Bank a clôturé en baisse de 6 % mardi, enregistrant sa plus forte chute journalière depuis plus d'un an, avant de reculer encore de 1 % mercredi, ce qui a entraîné une perte totale de 3,7 milliards d'euros de capitalisation boursière.

L’un des dix principaux investisseurs a déclaré à Reuters qu’il ne voyait guère de nouveautés dans cette avalanche d’articles susceptibles de susciter des inquiétudes quant à la gestion de l’entreprise, mais s’est interrogé sur les circonstances de cette fuite.

QUESTIONS SUR LA CULTURE D’ENTREPRISE ET LES CONTRÔLES

La fuite est d’une telle ampleur qu’elle soulève "des questions fondamentales sur la sécurité et la conformité de l’entreprise", a déclaré Markus Kienle, de l’association de protection des investisseurs SdK, rejetant l’argument de la Deutsche Bank selon lequel certains de ces cas remontaient à plusieurs années.

"Ce qui importe, ce n’est pas quand les incidents se sont produits, mais s’ils révèlent des traits de caractère ou des schémas de comportement", a-t-il déclaré. "Cette question doit être clarifiée. Ce n’est qu’alors qu’un véritable changement culturel pourra avoir lieu."

Le ministre allemand des Finances, Lars Klingbeil, a appelé les autorités à mener une enquête "et à prendre les mesures qui s’imposent". La Deutsche Bank, a-t-il ajouté, doit expliquer "en toute transparence" comment elle a remédié à ces défaillances et comment elle compte en éviter de nouvelles.

L’autorité allemande de régulation financière, la BaFin, n’a pas commenté directement cette fuite, mais a indiqué avoir mené six enquêtes concernant la Deutsche Bank depuis 2018.

Un responsable européen de la surveillance a déclaré à Reuters qu’il n’y avait aucune indication immédiate que ces révélations entraîneraient une nouvelle enquête majeure, en partie parce que bon nombre de ces faits semblaient appartenir au passé et que les régulateurs n’étaient guère enclins à les réexaminer.

Un porte-parole de la Banque centrale européenne a refusé de commenter. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier ces allégations de manière indépendante.

Ces révélations pourraient néanmoins nuire à la réputation de la Deutsche Bank, alors même qu’elle semblait sortir d’une décennie marquée par des amendes, une surveillance réglementaire étroite et des restructurations. En avril 2025, les bénéfices cumulés ont enfin compensé les pertes subies au cours de la décennie précédente.

La fuite portait sur plus de 15 millions de documents, dont des e-mails et des comptes rendus de réunions, et les médias concernés ont indiqué que d’autres reportages étaient prévus. Trump a qualifié de "illégale" la divulgation accidentelle de ses déclarations fiscales.

"Il ne s’agissait pas d’une attaque externe au cours de laquelle des données auraient été volées. Il semble plutôt que des employés… aient transmis ces données à l’extérieur. Pour la banque, c’est comme faire exploser une bombe atomique à son siège social", a déclaré Klaus Nieding, du groupe de pression des actionnaires DSW.

"Les clients touchés par cette affaire se précipiteront vers la sortie", a-t-il ajouté. "Ils chercheront la sécurité ailleurs et il sera très difficile de les reconquérir."

Rasmus Andresen, député européen, a demandé à Christian Sewing de se présenter devant l’assemblée pour répondre aux questions.

"Cela montre… le genre de problèmes auxquels la Deutsche Bank doit encore faire face", a-t-il déclaré. "Cela ne cadre pas avec ce que Christian Sewing… a dit au sujet du redressement."

DÉFIS

Bien que le cours de l’action de la Deutsche Bank ait triplé sous la direction de Christian Sewing, les critiques affirment que l’établissement bancaire n’a pas évolué assez rapidement ni de manière aussi radicale que nécessaire.

La banque a eu du mal à renforcer la diversité au sein de ses équipes de direction. Pas plus tard qu’en 2023, le conseil d’administration, composé de neuf membres, ne comptait qu’une seule femme. Ce groupe de dix personnes compte désormais trois femmes.

La banque a également connu des revers opérationnels plus récents. L’intégration de la Postbank en 2023 a empêché certains clients d’accéder à leurs comptes ou de joindre les centres d’appel, ce qui a déclenché une vague de plaintes.

La BaFin s’est montrée exceptionnellement virulente dans ses critiques, qualifiant ces problèmes d’" inacceptables ", nommant un contrôleur au sein de la banque et publiant des données faisant état d’une forte augmentation des réclamations des clients. La semaine dernière encore, elle a infligé une amende de 8 millions d’euros à la Deutsche Bank.

Un autre moment difficile s’est produit en janvier, alors que la Deutsche Bank s’apprêtait à annoncer son bénéfice le plus élevé depuis 2007. La veille, la police a perquisitionné la banque dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent liée à un oligarque russe, obligeant Christian Sewing à répondre à des questions sur l’enquête plutôt que sur les résultats financiers.

La Deutsche Bank a également continué à fournir des services à Epstein après lui avoir annoncé qu’elle mettrait fin à leur relation fin 2018, ne clôturant tous ses comptes qu’après son arrestation en juillet 2019, comme l’a rapporté Reuters en février .

Ces dernières révélations ont ravivé les interrogations de certains investisseurs quant aux plans de succession à long terme.

"À un moment donné, il serait peut-être bon que le conseil d’administration commence à réfléchir à la succession", a déclaré Filippo Alloatti de Federated Hermes, un investisseur dans les obligations de la Deutsche Bank. "À un moment donné, il faudra trouver un nouveau Christian Sewing."

(1 dollar = 0,9086 euro)