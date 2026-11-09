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Des feux verts pour bioMérieux dans la gastroentérite infectieuse
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 07:30

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bioMérieux annonce que le BioFire FilmArray Gastrointestinal 1.1 (GI1.1) Panel a obtenu l'autorisation 510(k) de la FDA américaine ainsi que le marquage CE conformément au règlement européen IVDR, et que le BioFire FilmArray GI1.1 Panel Mid a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA.

Ces tests de diagnostic moléculaire permettent de détecter respectivement 22 et 11 agents pathogènes parmi les bactéries, virus et parasites les plus couramment responsables de la gastroentérite, à partir d'un seul échantillon, avec des résultats disponibles en une heure environ.

Enjeu majeur de santé publique à l'échelle mondiale, la gastroentérite infectieuse aiguë est causée par une grande variété d'agents pathogènes (virus, bactéries et parasites) en constante évolution, qui provoquent une inflammation du tube digestif, souligne bioMérieux.

À mesure que les populations d'agents pathogènes évoluent, les technologies diagnostiques doivent également s'adapter afin de garantir une détection précise, une prise de décision clinique rapide et des réponses efficaces en matière de santé publique.

C'est dans cette optique que bioMérieux a développé les tests BioFire FilmArray GI1.1 Panel et BioFire FilmArray GI1.1 Panel Mid, qui intègrent un test reconfiguré pour la détection des norovirus GI/GII et une optimisation des algorithmes de détection de la bactérie Campylobacter.

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