Des fabricants et des détaillants d'armes à feu américains poursuivis en justice pour un complot présumé visant à faire grimper les prix

Six fabricants d’armes à feu aux États-Unis, dont Sig Sauer, Smith & Wesson et Glock, ont été poursuivis en justice aux côtés des détaillants Bass Pro Shops et Cabela’s dans le cadre d’un projet de recours collectif les accusant d’avoir conspiré pour gonfler les prix des armes à feu à l’échelle nationale.

La plainte a été déposée lundi devant le tribunal fédéral du New Hampshire par William Foster, un propriétaire d’arme à feu de l’Alabama, au nom d’un groupe potentiel de plusieurs millions d’acheteurs d’armes à feu aux États-Unis.

Les fabricants d’armes à feu auraient agi de concert avec Bass Pro Shops et Cabela’s pour imposer des politiques de prix minimaux annoncés et d’autres restrictions limitant la capacité des détaillants à se faire concurrence sur les prix, ce qui a contraint les clients à payer des prix artificiellement plus élevés pour les armes à feu depuis 2015.

Sig Sauer, Smith & Wesson et Glock n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Bass Pro Shops, société mère de Cabela’s, n’a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaires.

La plainte cite des recherches menées par le groupe de défense Guns Down America concernant le prétendu système de fixation des prix mis en place par le secteur. Elle affirme que les dirigeants des fabricants d’armes à feu ont collaboré illégalement sur la fixation des prix par le biais d’associations professionnelles et de réunions avec les fournisseurs. Quelque 200 millions d’armes à feu ont été vendues au cours de la période couverte par la plainte, générant des milliards de dollars de chiffre d’affaires, selon la plainte.

“Les propriétaires d’armes à feu ne devraient pas avoir à payer des prix artificiellement gonflés pour protéger les marges bénéficiaires des entreprises, d’autant plus que ces bénéfices contribuent à financer un marketing prédateur”, a déclaré Greg Asciolla, du cabinet d’avocats DiCello Levitt, qui a déposé la plainte en collaboration avec d’autres cabinets.

Le recours vise à obtenir des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une décision de justice destinée à renforcer la concurrence au sein du secteur.

L’affaire est intitulée William Foster c. Sig Sauer Inc. et al., Tribunal fédéral de première instance du district du New Hampshire, n° 1:26-cv-00995.

Pour le plaignant: Greg Asciolla et Alexander Barnett du cabinet DiCello Levitt, Eric Artrip du cabinet Mastando & Artrip, et Zachary Kuster du cabinet Shaheen & Gordon

Pour les défendeurs: aucune comparution à ce jour