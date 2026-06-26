Des équipes de secours étrangères arrivent au Venezuela, frappé par un séisme qui a fait 589 morts et de nombreux disparus

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* Le gouvernement fait état de 589 morts; la liste des disparus dépasse les 50.000

* “Il est sous les décombres”, déclare une mère désemparée

* Les habitants et les sauveteurs fouillent les décombres à mains nues

(Mise à jour complète avec les derniers bilans et l’arrivée de sauveteurs étrangers) par Vivian Sequera et Mayela Armas

Des équipes de secours étrangères et de l'aide humanitaire sont arrivées vendredi au Venezuela, près de deux jours après que deux séismes dévastateurs ont rasé des quartiers de la capitale Caracas et de ses environs, forçant les habitants à fouiller les décombres pour sauver des proches, des amis et des voisins.

Le gouvernement estime que des centaines de personnes sont encore coincées et portées disparues, en plus des 589 morts confirmés et des 2.980 blessés. Un site web mis en place pour recenser les personnes toujours portées disparues en comptait 50.000 vendredi matin.

Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5, deux des plus puissants séismes de l’histoire moderne de l’Amérique latine , ont frappé mercredi soir à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, alors que les Vénézuéliens profitaient d’un jour férié.

L'U.S. Geological Survey prévoit plus de 10.000 morts.

Le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a pris le pouvoir après l’arrestation de son prédécesseur par les États-Unis lors d’un raid en janvier, s’est engagé à déployer une aide massive.

Pourtant, jeudi, l’aide restait inégale: si les pompiers, la police, la protection civile et l’armée étaient présents dans les rues à certains endroits, ils étaient absents ou très peu nombreux ailleurs.

La Guaira, une ville côtière située aux portes de Caracas, a été la plus durement touchée: au moins 100 bâtiments, dont des immeubles d’habitation de grande hauteur, ont été réduits en ruines.

Les habitants angoissés, dont beaucoup fouillaient les décombres à mains nues ou avec les outils qu’ils pouvaient trouver, ont dénoncé le manque d’aide de l’État et d’équipement adéquat, bien que la télévision d’État ait diffusé des images de Mme Rodriguez effectuant une visite dans l’après-midi et promettant une aide.

“Il est sous les décombres et il n’y a pas de machines pour le sortir de là”, a déclaré Yamileth Jimenez à propos de son fils de 19 ans, coincé sous les décombres de leur immeuble de sept étages.

Au-delà de ceux qui fouillent les décombres, les Vénézuéliens se sont également mobilisés pour apporter une aide ponctuelle aux victimes du séisme, des caravanes de motos chargées de provisions ayant atteint La Guaira jeudi soir en provenance de Caracas.

Des dizaines d’autres ont également roulé toute la nuit à moto depuis la ville de Valence, transportant de la nourriture et des fournitures.

LE MONDE SE MOBILISE

Des équipes de secours étrangères – y compris certaines provenant de pays qui se sont opposés au Venezuela pendant des décennies d’isolement international, de répression politique et de détérioration économique – ont commencé à arriver tard jeudi soir, un petit contingent de la République dominicaine étant le premier à atteindre La Guaira.

Le Mexique a envoyé 250 secouristes, le Salvador 188 et l’Espagne près de 100; un avion de l’armée de l’air colombienne transportant 63 secouristes était en route vendredi matin. La Suisse et l’Allemagne ont également dépêché des équipes de secours, dont beaucoup sont accompagnées de chiens de recherche, de matériel audio et d’équipements spécialisés.

Les États-Unis ont annoncé qu’ils mobilisaient 150 millions de dollars d’aide, tandis que d’autres pays comme la Colombie, la Suisse et le Salvador envoient également du matériel et des fournitures.

Washington a assoupli les sanctions de longue date imposées à ce pays socialiste afin de permettre l’acheminement d’une aide humanitaire en cas de séisme, ce qui aurait autrement été interdit. Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a déclaré que Washington enverrait des équipes de secours et que le Pentagone aiderait à remettre en état l’aéroport endommagé de Caracas.

Vendredi matin, Mme Rodriguez a remercié les pays pour leur soutien et a indiqué que les équipes étrangères avaient été réparties dans différentes zones. Le séisme a frappé une nation déjà affaiblie par des décennies de troubles économiques et politiques qui ont appauvri la population, provoqué un exode migratoire de millions de personnes et érodé les infrastructures et les services de base.

“Mon immeuble est inhabitable et je n’ai plus rien. Il n’y a que mon fils et moi, et je n’ai pas de famille dans le pays”, a déclaré Suhayl Sarquiz, 50 ans, qui a perdu son emploi il y a quelques mois.

Près de 7 millions de personnes pourraient être touchées, a indiqué l’agence des Nations unies chargée des migrations, qui fournissait des abris d’urgence et d’autres secours.

“Nous avons tout perdu”, a déclaré Pedro Perez, 64 ans, propriétaire d’un atelier de rembourrage, qui a expliqué avoir perdu à la fois sa maison et son entreprise et dormir dans la rue jeudi soir avec sa femme et ses enfants. “Nous espérons que l’aide arrivera rapidement.”

Près de l’épicentre, à Morón, une ville balnéaire de l’État de Carabobo, les maisons se sont effondrées et les habitants se sont retrouvés sans eau ni électricité. Les familles ont récupéré ce qu’elles pouvaient, notamment des matelas, des téléviseurs et des machines à laver. Dans le secteur pétrolier, vital pour ce membre de l’OPEP, les compagnies énergétiques étrangères ont indiqué que leurs activités n’avaient pas subi de perturbations majeures et que les infrastructures pétrolières semblaient avoir été largement épargnées .

La Bourse de Caracas est restée fermée, transformée en centre de collecte d’aide.

Jusqu’à présent, le séisme le plus meurtrier de l’histoire moderne du Venezuela remontait à 1967 et avait fait 240 morts.