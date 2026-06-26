Des équipes de secours étrangères arrivent au Venezuela, frappé par un séisme, alors que le bilan s'élève à près de 600 morts et que des milliers de personnes sont portées disparues

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* Le gouvernement fait état de 589 morts; la liste des disparus dépasse les 50.000

* « Il est sous les décombres », déclare une mère désemparée

* Les habitants et les sauveteurs fouillent les décombres à mains nues

(Ajout de détails sur les équipes de secours et l'aide humanitaire, citation de la présidente par intérim) par Vivian Sequera et Mayela Armas

Des équipes de secours étrangères et des secours humanitaires sont arrivés vendredi au Venezuela, près de deux jours après que deux séismes dévastateurs ont rasé des quartiers de la capitale Caracas et de ses environs, forçant les habitants à fouiller les décombres pour sauver des proches, des amis et des voisins.

Le gouvernement estime que des centaines de personnes sont encore coincées et portées disparues, en plus des 589 morts confirmés et des 2.980 blessés. Un site web mis en place pour recenser les personnes toujours portées disparues en comptait 50.000 vendredi matin.

Les secousses, d’une magnitude de 7,2 et 7,5, ont frappé mercredi soir à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, alors que les Vénézuéliens profitaient d’un jour férié. L'U.S. Geological Survey a estimé à plus de 10.000 le nombre potentiel de victimes, ce qui placerait ces séismes parmi les plus meurtriers qu'ait connus l'Amérique latine au cours du siècle dernier.

Le gouvernement de la présidente par intérim Delcy Rodriguez, qui a pris le pouvoir après l’arrestation de son prédécesseur par les États-Unis lors d’un raid en janvier, s’est engagée à déployer une aide massive.

Pourtant, jeudi, l’aide restait inégale: si les pompiers, la police, la protection civile et l’armée étaient présents dans les rues à certains endroits, ils étaient absents ou très peu nombreux ailleurs.

La Guaira, une ville côtière située aux portes de Caracas, a été la plus durement touchée: au moins 100 bâtiments, dont des immeubles d’habitation de grande hauteur, se sont effondrés.

Les habitants angoissés, dont beaucoup fouillaient les décombres à mains nues ou avec les outils qu’ils pouvaient trouver, ont dénoncé le manque d’aide de l’État et d’équipement adapté, bien que la télévision d’État ait diffusé des images de Mme Rodriguez effectuant une visite dans l’après-midi et promettant une aide.

« Il est sous les décombres et il n’y a pas de machines pour le dégager », a déclaré Yamileth Jimenez à propos de son fils de 19 ans, coincé sous les décombres de leur immeuble de sept étages.

Au-delà de ceux qui fouillent les décombres, les Vénézuéliens se sont également mobilisés pour apporter une aide ponctuelle aux victimes du séisme, des caravanes de motos chargées de provisions ayant atteint La Guaira jeudi soir en provenance de Caracas.

Des dizaines d’autres ont également roulé toute la nuit à moto depuis la ville de Valence, transportant de la nourriture et des fournitures.

LE MONDE SE MOBILISE

Des équipes de secours étrangères – dont certaines provenaient de pays qui se sont opposés au Venezuela pendant des décennies d’isolement international, de répression politique et de détérioration économique – ont commencé à arriver tard jeudi soir, un petit contingent de la République dominicaine étant le premier à atteindre La Guaira. Plusieurs pays, dont l’Inde et la Suisse, ont envoyé des équipes de secours et des fournitures. Le Mexique a dépêché 250 secouristes, le Salvador 188 et l’Espagne près de 100; un avion de l’armée de l’air colombienne transportant 63 secouristes était en route vendredi matin. Les États-Unis ont annoncé qu’ils mobilisaient 150 millions de dollars d’aideet ont assoupli les sanctions de longue date imposées à ce pays socialiste afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire suite au séisme. L’armée américaine a indiqué avoir dépêché deux navires et qu’elle utiliserait des hélicoptères et des avions pour les opérations de recherche et de sauvetage.

Cette catastrophe pourrait avoir des conséquences politiques pour Mme Rodríguez, qui s’est efforcée de se présenter comme une actrice du changement politique, bien qu’elle ait occupé le poste de vice-présidente aux côtés de Nicolás Maduro, aujourd’hui destitué.

OnVendredimatin, elle a déclaré que l’État de La Guaira serait « militarisé » pour faciliter les opérations de sauvetage, et que 2.600 tonnes de nourriture y avaient été distribuées. « Je tiens à remercier les motards qui ont spontanément proposé leurs moyens de transport pour acheminer de l’eau vers les localités qui en ont besoin et pour livrer de la nourriture », a déclaré Mme Rodríguez dans une allocution diffusée à la télévision d’État, faisant référence aux citoyens qui participent aux livraisons d’aide humanitaire.

UNE NATION SOUS PRESSION Le séisme a frappé un pays déjà affaibli par des décennies de troubles économiques et politiques qui ont appauvri la population, provoqué un exode migratoire de millions de personnes et érodé les infrastructures et les services de base.

« Mon immeuble est inhabitable et je n’ai plus rien. Il n’y a que mon fils et moi, et je n’ai pas de famille dans le pays », a déclaré Suhayl Sarquiz, 50 ans, qui a perdu son emploi il y a quelques mois.

Près de 7 millions de personnes pourraient être touchées, a indiqué l’agence des Nations unies chargée des migrations, qui fournissait des abris d’urgence et d’autres secours.

« Nous avons tout perdu », a déclaré Pedro Perez, 64 ans, propriétaire d’un atelier de rembourrage, qui a expliqué avoir perdu à la fois sa maison et son entreprise et dormir dans la rue jeudi soir avec sa femme et ses enfants. « Nous espérons que l’aide arrivera rapidement. »

Près de l’épicentre, à Morón, une ville balnéaire de l’État de Carabobo, les maisons se sont effondrées et les habitants étaient privés d’eau et d’électricité. Les familles ont récupéré ce qu’elles pouvaient, notamment des matelas, des téléviseurs et des machines à laver. Dans le secteur pétrolier, vital pour ce membre de l’OPEP, les compagnies énergétiques étrangères ont indiqué que leurs activités n’avaient pas subi de perturbations majeures et que les infrastructures pétrolières semblaient avoir été largement épargnées .

La Bourse de Caracas est restée fermée, transformée en centre de collecte d’aide.

Jusqu’à présent, le séisme le plus meurtrier de l’histoire moderne du Venezuela remontait à 1967 et avait fait 240 morts.