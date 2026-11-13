Des employés de Meta testent une application de marché prédictif, selon le WSJ

Les employés de Meta Platforms META.O ont commencé à tester une application de marché prédictif baptisée "Takes", a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
Voici quelques détails:
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Les employés peuvent parier sur l'issue de questions ou d'événements en utilisant des "cred", abréviation de "credibility" (crédibilité), plutôt que de l'argent réel, précise l'article
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L'application n'est pas accessible au grand public et on ignore quand, voire si, elle sera lancée, selon l'article
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Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters
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Les marchés prédictifs tels que Kalshi et Polymarket attirent les utilisateurs de la génération Z , avec un peu plus de 60 % de leurs utilisateurs âgés de moins de 35 ans , selon une récente enquête de S&P Global Market Intelligence Kagan
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