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Des employés de Meta testent une application de marché prédictif, selon le WSJ
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 21:25

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Les employés de Meta Platforms META.O ont commencé à tester une application de marché prédictif baptisée "Takes", a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

  • Les employés peuvent parier sur l'issue de questions ou d'événements en utilisant des "cred", abréviation de "credibility" (crédibilité), plutôt que de l'argent réel, précise l'article

  • L'application n'est pas accessible au grand public et on ignore quand, voire si, elle sera lancée, selon l'article

  • Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

  • Les marchés prédictifs tels que Kalshi et Polymarket attirent les utilisateurs de la génération Z , avec un peu plus de 60 % de leurs utilisateurs âgés de moins de 35 ans , selon une récente enquête de S&P Global Market Intelligence Kagan

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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