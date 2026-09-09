Des élus républicains critiquent les liens commerciaux de Ford avec la Chine

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(Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine; plus de détails aux paragraphes 4 à 12)

par David Shepardson

Mercredi, les républicains du Congrès se sont joints aux critiques visant le groupe Ford Motor F.N concernant ses liens commerciaux avec des entreprises chinoises, après que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, eut vivement critiqué le deuxième constructeur automobile américain.

Le sénateur républicain Rick Scott a félicité M. Duffy d’avoir « tiré la sonnette d’alarme concernant les liens risqués de Ford avec des entreprises du Parti communiste chinois ». La commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a publié sur X des commentaires de l’entreprise et des articles de presse concernant les relations commerciales de Ford avec des entreprises chinoises, sous le titre: « Voici ce que dit Ford, par opposition à ce qu’elle fait ».

Dans une lettre adressée mardi au directeur général de Ford, Jim Farley, M. Duffy a déclaré que les relations du constructeur automobile avec le fabricant chinois de batteries CATL

300750.SZ et les constructeurs automobiles chinois Geely

0175.HK et BYD 002594.SZ suscitaient « de profondes inquiétudes ».

Il a exhorté Ford à rompre ses liens avec les grandes entreprises chinoises.

M. Duffy a déclaré que le ministère des Transports était « profondément alarmé » par le fait que Ford s’appuie sur une technologie sous licence du fabricant chinois de batteries CATL dans son usine de Marshall, dans le Michigan, et a souligné que CATL figurait sur la liste établie par le Pentagone des entreprises accusées d’entretenir des liens avec l’armée chinoise.

Il a également critiqué la décision de Ford de ne pas transférer la production de la Lincoln Nautilus de Chine vers les États-Unis avant 2030, car cela maintient l’entreprise dépendante de la fabrication chinoise pendant encore plusieurs années.

Le député républicain John Moolenaar, président de la commission sur la Chine, a félicité M. Duffy « d’avoir dénoncé la dépendance croissante de Ford vis-à-vis des entreprises chinoises, notamment CATL et Geely ». M. Moolenaar a ajouté: « Ford devrait travailler avec les alliés de notre nation, et non avec nos adversaires. »

Ford n’a pas immédiatement réagi mercredi, mais a déclaré mardi dans un communiqué que la « lettre de M. Duffy constituait une tentative malavisée de faire la une des journaux ». L’entreprise a ajouté que « tandis que d’autres continuent d’importer des batteries chinoises, Ford investit pour fabriquer des batteries ici, aux États-Unis », précisant que « Ford est propriétaire de l’usine, en contrôle l’exploitation et emploie le personnel ».

Le président Donald Trump doit rencontrer le président chinois Xi Jinping dans le courant du mois. Les propos de M. Duffy interviennent alors que le Congrès fait pression pour renforcer l’interdiction des véhicules chinois aux États-Unis.

La lettre de M. Duffy constitue le dernier coup de semonce adressé à la Chine avant la rencontre entre Xi et Trump. Mardi, des responsables américains ont accusé les entreprises chinoises spécialisées dans l’intelligence artificielle de mener « des activités de distillation agressives à l’échelle industrielle ».

À la mi-journée, l’action Ford reculait de 2% à 13,69 dollars. La semaine dernière, les principaux constructeurs automobiles ont exhorté le Congrès à adopter cette interdiction avant la fin de l’année.

L’ambassade de Chine à Washington a répondu à la lettre de M. Duffy en déclarant: « La coopération commerciale normale entre les entreprises chinoises et américaines ne devrait pas être politisée. Nous exhortons la partie américaine à respecter les lois de l’économie de marché et le principe de concurrence loyale. »