Des élus républicains critiquent les liens commerciaux de Ford avec la Chine

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Mercredi, les républicains du Congrès se sont joints aux critiques visant le groupe Ford Motor F.N concernant ses liens commerciaux avec des entreprises chinoises, après que le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, eut vivement critiqué le deuxième constructeur automobile américain.

Le sénateur républicain Rick Scott a félicité Sean Duffy d’avoir « tiré la sonnette d’alarme concernant les liens risqués de Ford avec des entreprises du Parti communiste chinois ». La commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine a publié sur X des commentaires de l’entreprise et des articles de presse concernant les relations commerciales de Ford avec des entreprises chinoises, sous le titre: “Ce que dit Ford vs ce qu’elle fait”.