Des écrits du général de Gaulle présentés à la suite d'une préemption par l'Etat

La ministre de la Culture Rachida Dati lors de la présentation des archives du général de Gaulle au ministère de la Culture à Paris le 3 février 2025 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Lettres, carnets de notes, feuillets de ses "Mémoires de guerre": des écrits du général de Gaulle, préemptés par l'Etat lors d'une vente aux enchères en décembre, ont été présentés lundi par Rachida Dati aux descendants et aux mécènes ayant permis leur acquisition.

"Ces écrits sont désormais des trésors nationaux, précieusement conservés pour les citoyens d'aujourd'hui et les générations futures", a déclaré la ministre de la Culture lors d'une cérémonie au ministère.

Il s'agit de cinq lettres de Charles de Gaulle, dont l'une à son épouse Yvonne datée du 27 août 1944 après la Libération de Paris, d'une autre datée de fin septembre 1938 après les accords de Munich, ou encore d'une missive à sa mère Jeanne de Gaulle du 20 décembre 1936 sur le risque d'une guerre à venir. Elles vont rejoindre les collections des Archives nationales.

Un petit carnet de notes prises à la volée par le Général en 1940, avant et après son arrivée à Londres, ou encore les feuillets inédits de passages non retenus du premier tome des "Mémoires de guerre" sont d'autres pièces exposées dans l'un des salons du ministère. Ils sont désormais des documents de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Toutes ces pièces font partie des 140 lots préemptés par l'Etat, parmi 372 proposés au total, lors d'une vente aux enchères le 16 décembre. L'ensemble provenait de la succession de son fils aîné, l'amiral Philippe de Gaulle, décédé à 102 ans le 13 mars.

L'Etat avait jugé qu'environ un tiers du catalogue méritait de rejoindre les collections nationales.

Le chef des Forces françaises libres Charles de Gaulle inspecte les troupes coloniales françaises lors de sa visite d'une base militaire en Grande-Bretagne le 24 janvier 1941 ( CENTRAL / - )

Sur les 140 lots, 69 ont rejoint les Archives nationales et 29 la BnF. Au total, "un montant d'1,5 million d'euros" a été mobilisé, selon Mme Dati ,"grâce à l'engagement exceptionnel des mécènes", lesquels ont contribué à la totalité de cette somme.

Il s'agit du groupe Axa et des mutuelles d'assurance Axa, de JCDecaux Holding, du groupe Dassault, de Chanel, Artemis et la famille Pinault, CMA-CGM, TotalEnergies et BNP-Paribas, a cité la ministre.

Pour le directeur des Archives nationales, Bruno Ricard, dont l'établissement a reçu "118 lettres personnelles privées adressées à sa famille", ces missives "apportent une vision beaucoup plus intime des événements politiques que ce qu'on peut avoir dans les correspondances officielles" du Général de Gaulle comme chef de la France libre ou président de la République.

"Par exemple, une des lettres a été écrite le 27 août 1944, deux jours après la Libération de Paris, le lendemain de la grande messe à Notre-Dame de Paris. Et dans Notre-Dame, et à l'extérieur, il y a eu une fusillade. Lui dit que ce n'était qu+'une vaste tartarinade+. On voit qu'il reste impassible", a raconté M. Ricard à la presse.

De son côté, Gilles Pécout, président de la BnF et historien, s'est réjoui de la valeur "historique, mémorielle" et "patrimoniale" de ces nouvelles archives acquises. "Grâce à ces pièces, nous sommes certains de pouvoir stimuler la recherche historique sur le Général de Gaulle", a-t-il ajouté, souhaitant qu'elles intègrent le musée de la BnF à Paris.