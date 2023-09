Des économistes poussent Paris et Berlin à coopérer davantage sur l'énergie

Coopérer plutôt que critiquer les choix énergétiques du voisin: c'est la voie que proposent des économistes français et allemands à Paris et Berlin, dans une note conjointe publiée jeudi.

Pour décarboner leur production énergétique, "l'Allemagne et la France adoptent des stratégies différentes", rappelle le Conseil franco-allemand d'experts économiques.

"La France continue à s'appuyer sur l'électricité d'origine nucléaire", tandis que l'Allemagne compte construire des centrales à gaz censées, à terme, produire de l'électricité à partir d'hydrogène, souligne cette instance composée du Conseil d'analyse économique (CAE) côté français et du GCEE (German Council of Economic Experts) côté allemand.

Les deux pays "devraient se soutenir mutuellement dans ces efforts", contrairement aux divisions qu'ils ont étalées publiquement ces derniers mois, plaident les économistes.

Plus concrètement, Paris et Berlin sont incités à pousser ensemble au niveau européen pour classer à la fois les centrales à gaz compatibles avec l'hydrogène et les centrales nucléaires comme des "technologies de transition" climatique.

Les économistes suggèrent également aux deux pays de s'approvisionner ensemble en hydrogène et de "coopérer étroitement" pour multiplier les infrastructures énergétiques en Europe.

Face aux critiques allemandes, le ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire a répété ces derniers mois que le recours au nucléaire était pour Paris une "ligne rouge" qui ne "sera jamais négociable".

Début septembre, une phrase tirée d'un discours de son homologue allemand Robert Habeck, affirmant que Paris et Berlin n'étaient "d'accord sur rien", avait encore crispé les relations bilatérales.

Bruno Le Maire s'est depuis rendu à Berlin pour définir avec le gouvernement allemand une "stratégie industrielle européenne", une visite présentée côté français comme "un signal fort de coopération".

La note publiée jeudi soutient avec enthousiasme l'idée de "redéfinir soigneusement la stratégie industrielle européenne".

Le choix de diffuser cette note est "totalement indépendant du contexte politique", a assuré auprès de l'AFP Camille Landais, le président délégué du CAE. "Ca fait depuis six mois qu'on travaille sur ce sujet avec nos collègues allemands", ajoute-t-il.

Une prochaine note commune, consacrée à l'union des marchés de capitaux, est d'ailleurs en cours d'élaboration.

Alors que l'Inflation Reduction Act (IRA) américain a suscité des craintes de délocalisations massives vers les États-Unis, les économistes sont plus rassurants.

"Les effets macroéconomiques anticipés de l'IRA sont minuscules à horizon de 5 à 10 ans", assurent les experts.

"Le revenu national réel serait inchangé en Allemagne, reculerait de 0,004% en France et de 0,001% dans l'Union européenne", chiffrent-ils ainsi, sans exclure des impacts sectoriels plus importants.

Les effets minimes de l'IRA sur l'économie européenne ne justifient en tout cas pas de "course aux subventions" au sein de l'Union européenne (UE) ou entre l'UE et les États-Unis, jugent les économistes.

Malgré son faible impact macroéconomique, l'IRA se caractérise par sa simplicité, qui devrait inspirer les Européens selon les économistes.

"Les subventions européennes sont attribuées via un processus dont le résultat est par nature incertain (...) L'Union européenne devrait réformer les programmes existants pour identifier où les obstacles bureaucratiques peuvent être réduits", suggèrent-ils.

