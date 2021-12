Des écarts de performances conséquents d’une sélection à l’autre

(Crédits photo : Rawpixel - )

La dernière enquête réalisée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) montre que les investisseurs particuliers sont de plus en plus actifs en Bourse. « Alors que leur nombre par trimestre évoluait autour de 1 million jusqu'au troisième trimestre 2019, il a atteint les 2,5 millions et se maintient au-dessus de ce niveau depuis trois trimestres », indique le gendarme de la Bourse. Cette étude révèle aussi que « l'âge moyen des investisseurs particuliers a reculé de 8 ans pour s'établir au-dessous de 50 ans ».

Les enquêtes que mène l'AMF montrent, trimestre après trimestre, que les épargnants se sont enfin décidés à prendre leur avenir en main. Avec un rendement des emprunts d'Etat tombé à 0,03% et une rémunération du Livret A généreusement fixée à 0,5%, le placement en actions s'impose comme une évidence. Surtout après la période de forte hausse que nous avons connue au cours de ces dernières années.

Depuis quelques semaines, cependant, les conditions de marché se sont nettement dégradées. Pour continuer de faire fructifier son argent en Bourse, il va falloir faire des choix très rigoureux et pleinement intégrer la notion de risque dans sa stratégie d'investissement.

La mutation permanente du virus de la Covid 19 est susceptible de peser sur la croissance économique, la hausse du prix des matières premières risque de grignoter les marges bénéficiaires des entreprises et le durcissement inévitable de la politique monétaire des banques centrales va conduire à réduire la masse de liquidités en circulation. Il faut dans ces conditions s'attendre à un marché plus volatil, avec des écarts très marqués d'un secteur à l'autre.

De ce point de vue, les différences de comportements observées entre nos deux portefeuilles, le Défensif d'un côté et l'Offensif de l'autre, sont tout à fait édifiantes. Sur un mois glissant, l'indice CAC 40 affichait à la clôture du 2 décembre un recul de 2%. Sur la même période notre sélection défensive n'a cédé que 1,3%. Seulement trois valeurs sur les neuf titres que compte ce portefeuille ont perdu plus de 1,4%. Les autres ont bien résisté : Dassault Systèmes est resté dans le vert, Sanofi, Sartorius Stedim, Air Liquide et Capgemini ont abandonné moins de 0,5%. La qualité des valeurs sélectionnées dans cette liste, surtout issues des secteurs du luxe et de la santé, explique largement cette surperformance. Le niveau de liquidités qui représente à ce jour près de la moitié du portefeuille a aussi contribué à amortir la baisse.

A l'opposé, avec la moitié des valeurs du portefeuille Offensif en baisse de plus de 2,5% sur un mois glissant, cette sélection composée de valeurs cycliques a plus souffert que l'indice CAC 40. Les écarts de cours sont énormes entre un titre comme Assystem (+ 18% sur un mois), porté par le renouveau de la politique nucléaire de la France, et TechnipFMC ayant chuté de 16% dans le sillage du plongeon des cours du pétrole. Cinq autres valeurs, dont Safran, TF1 Bouygues, Amundi et Euronext, perdent également plus de 5%. Le caractère très offensif de tous ces titres permet d'espérer un rebond rapide dès la première éclaircie boursière, mais en attendant les pertes subies peuvent se révéler difficilement supportables pour des investisseurs néophytes.

L'épisode dépressif auquel nous sommes aujourd'hui confrontés montre combien nos choix de gestion peuvent avoir un impact fort sur les performances. Le portefeuille Défensif répond bien à sa vocation protectrice lorsque la tendance se dégrade, sans pour autant se priver des périodes de hausse puisqu'il affiche un gain de 33,7% sur un an glissant. Malgré la plus forte vulnérabilité du portefeuille Offensif, ce dernier affiche toujours une très bonne performance de 28% sur les douze derniers mois. Alors qu'il a largement surperformé le CAC 40 pendant toute la phase de hausse de la première moitié de l'année, il est désormais rattrapé par son caractère agressif.

Il n'y a pas lieu de s'en émouvoir. Le creusement des écarts constaté entre nos deux sélections est à prendre comme une invitation à se poser les bonnes questions sur notre seuil de tolérance face à la montée des risques.

