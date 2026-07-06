Des drones ukrainiens ont frappé la plus grande raffinerie de Russie, dans l'une des frappes les plus lointaines à ce jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des dernières informations fournies par le gouverneur d'Omsk aux paragraphes 3 et 4)

Des drones ukrainiens ont frappé la raffinerie russe d'Omsk, la plus grande du pays, située au cœur de la Sibérie, dans ce qui serait l'une des frappes ukrainiennes à plus longue portée depuis le début de la guerre, a déclaré lundi l'armée de Kyiv, les autorités locales russes ayant également confirmé cette frappe.

Dans un communiqué, l'état-major ukrainien a indiqué que la frappe avait provoqué un incendie à la raffinerie d'Omsk, située à environ 2 700 km (1 700 miles) du territoire contrôlé par l'Ukraine et à proximité de la frontière russe avec le Kazakhstan.

Vitaly Khotsenko, gouverneur de la région d’Omsk, a déclaré que l’Ukraine avait attaqué la raffinerie et que les défenses aériennes russes avaient détruit la plupart des drones impliqués dans l’attaque.

Il n’y a pas eu de victimes et les services d’urgence intervenaient sur place, a précisé M. Khotsenko dans un message publié sur l’application de messagerie russe MAX. L’ampleur des dégâts subis par la raffinerie n’était pas immédiatement connue.

Des sources ont indiqué à Reuters que la raffinerie d’Omsk, détenue par Gazpromneft SIBN.MM , avait traité environ 23 millions de tonnes l’année dernière, soit environ 460.000 barils par jour.

L’Ukraine a intensifié sa campagne de frappes contre les raffineries de pétrole russes, provoquant parfois de graves pénuries de carburant dans les 11 fuseaux horaires du pays.

Outre Omsk, l’armée ukrainienne a frappé cette nuit les ports russes d’Oust-Louga et de Vysotsk , qui gèrent les exportations de pétrole vers la mer Baltique, ainsi que des cibles dans les régions de Kalouga et de Iaroslavl, ont indiqué les gouverneurs locaux.

En Crimée, que la Russie a saisie et annexée à l’Ukraine en 2014, une femme a été tuée lors d’une frappe sur le port de Kertch, ont indiqué les autorités mises en place par la Russie. Sébastopol, la plus grande ville de la péninsule, a subi une coupure d’électricité, ont-elles ajouté.