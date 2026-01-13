Des drones touchent trois pétroliers en mer Noire alors que la production pétrolière kazakhe chute, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Des drones attaquent des camions-citernes près d'un terminal d'exportation de pétrole kazakh

*

Un drone ukrainien a attaqué le terminal CPC le 29 novembre

*

La production de pétrole kazakh a baissé de 35 % entre le 1er et le 12 janvier, selon une source

(Refonte et ajout des commentaires de Chevron aux paragraphes 6-7)

Trois pétroliers gérés par la Grèce ont été touchés par des drones non identifiés en mer Noire mardi, alors qu'ils s'apprêtaient à charger du brut dans un terminal sur la côte russe qui sert de principal point d'exportation pour le pétrole kazakh, ont déclaré des sources à Reuters.

Ces attaques surviennent alors que la production du Kazakhstan s'est effondrée au début du mois de janvier et que les grandes compagnies pétrolières américaines qui dominent son secteur pétrolier ont du mal à acheminer le brut via la Russie en raison des tempêtes hivernales et des dommages causés aux infrastructures par une précédente attaque de drones ukrainiens.

Kyiv a pris pour cible les infrastructures énergétiques russes afin de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine . Il n'a toutefois pas été possible de déterminer avec certitude qui était à l'origine des attaques de camions-citernes de mardi.

Le gouvernement ukrainien n'a pas commenté les attaques. Le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite le terminal où les pétroliers devaient embarquer des cargaisons, s'est refusé à tout commentaire.

Les actionnaires de l'oléoduc de 1 500 km du CPC () comprennent la compagnie pétrolière publique du Kazakhstan KazMunayGas, la compagnie russe Lukoil LKOH.MM et des unités des géants pétroliers américains Chevron CVX.N et ExxonMobil

XOM.M .

Chevron a déclaré être au courant d'incidents impliquant des navires en route vers les installations de chargement du CPC, y compris un pétrolier affrété par Chevron.

"Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs et le navire reste stable. Il se dirige vers un port sûr et nous nous coordonnons avec l'opérateur du navire et les autorités compétentes", a déclaré Chevron.

LA PRODUCTION DE PÉTROLE ET DE GAZ DU KAZAKHSTAN EN BAISSE DE 35

Deux pétroliers Suezmax et un Aframax ont été touchés alors qu'ils se rendaient au terminal Yuzhnaya Ozereyevka, point de chargement d'environ 80 % du brut kazakh destiné aux marchés internationaux, selon huit sources qui ont parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

Le terminal lui-même avait déjà été attaqué le 29 novembre, lorsqu'un drone ukrainien avait touché l'un des trois principaux points d'amarrage du CPC, situé près du port de Novorossyisk.

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a chuté de 35 % entre le 1er et le 12 janvier par rapport à la moyenne de décembre, a déclaré à Reuters une source au fait des données, ajoutant que cette baisse était principalement due à des contraintes d'exportation via le terminal.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que le CPC continuait d'exporter du pétrole par le biais d'un poste d'amarrage .

LES GRÈVES DE PÉTROLIERS POURRAIENT FAIRE GRIMPER LES COÛTS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

Les attaques de pétroliers en mer Noire pourraient faire augmenter les coûts de transport et d'assurance pour ceux qui cherchent à charger du pétrole dans les terminaux russes de la mer Noire, qui traitent plus de 2 % du brut mondial.

L'un des pétroliers attaqués mardi, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données du LSEG. Selon les sources, il devait charger du pétrole produit au Kazakhstan par Tengizchevroil, une unité de la compagnie pétrolière américaine Chevron.

Le Delta Supreme, également géré par Delta Tankers, a également été attaqué.

Delta Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le troisième navire, Matilda, affrété par une filiale de KazMunayGas (KMG) et géré par la société grecque Thenamaris, devait charger du pétrole kazakh en provenance de Karachaganak lorsqu'il a été attaqué, ont ajouté les sources.

Un responsable de Thenamaris a confirmé que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles (48 km) des amarres du CPC. Le KMG a également confirmé l'attaque.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une évaluation initiale, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de Thenamaris.

Deux sources de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie se serait déclaré à bord du Matilda et qu'il aurait été rapidement éteint.

Un quatrième navire, le Freud, géré par la société grecque TMS, aurait également été attaqué dans un premier temps. Mais TMS a par la suite démenti avoir été touché.