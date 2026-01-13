Des drones touchent trois pétroliers en mer Noire alors que la production pétrolière kazakhe chute de 35 %, selon certaines sources

Des drones attaquent des pétroliers près d'un terminal d'exportation de pétrole kazakh

Un drone ukrainien a attaqué le terminal CPC le 29 novembre

La production de pétrole kazakh a baissé de 35 % entre le 1er et le 12 janvier, selon une source

Au moins trois pétroliers touchés, selon huit sources

Trois pétroliers gérés par la Grèce ont été touchés par des drones non identifiés en mer Noire mardi alors qu'ils s'apprêtaient à charger du brut dans un terminal sur la côte russe, ont déclaré des sources à Reuters.

Ces attaques surviennent alors que la production pétrolière du Kazakhstan, dont la majeure partie est exportée via le terminal, s'est effondrée au début du mois de janvier.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement qui était à l'origine des attaques de mardi. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite le terminal où les pétroliers devaient embarquer des cargaisons, a refusé de commenter l'attaque.

Deux pétroliers Suezmax et un Aframax ont été touchés alors qu'ils se dirigeaient vers le terminal Yuzhnaya Ozereyevka, point de chargement d'environ 80 % du brut kazakh destiné aux marchés internationaux, selon huit sources qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de la situation.

Le 29 novembre, un drone ukrainien a touché l'un des trois principaux points d'amarrage du CPC au terminal, situé près du port de Novorossyisk.

La production de pétrole et de condensats de gaz au Kazakhstan a chuté de 35 % entre le 1er et le 12 janvier par rapport à la moyenne de décembre, a déclaré à Reuters une source au fait des données, ajoutant que cette baisse était principalement due à des contraintes d'exportation via le terminal de la mer Noire.

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que le CPC continuait à exporter du pétrole via un seul point d'ancrage .

ATTAQUES DE PÉTROLIERS POURRAIENT FAIRE GRIMPER LES COÛTS DE TRANSPORT ET D'ASSURANCE

Les attaques de pétroliers en mer Noire pourraient faire augmenter les coûts de transport et d'assurance pour ceux qui cherchent à charger du pétrole dans les terminaux russes de la mer Noire, qui traitent plus de 2 % du brut mondial.

L'un des pétroliers, le Delta Harmony, est géré par la société grecque Delta Tankers, selon les données du LSEG. Selon les sources, il devait charger du pétrole produit au Kazakhstan par Tengizchevroil, une unité de la compagnie pétrolière américaine Chevron CVX.N .

Le Delta Supreme, également géré par Delta Tankers, a également été attaqué.

Delta Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Le troisième navire, Matilda, affrété par une filiale de l'entreprise publique kazakhe KazMunayGas (KMG) et géré par la société grecque Thenamaris, devait charger du pétrole kazakh en provenance de Karachaganak lorsqu'il a été attaqué, ont ajouté les sources.

Un responsable de Thenamaris a confirmé que le Matilda avait été touché par deux drones alors qu'il attendait sur lest à 30 milles (48 km) des amarres du CPC. Le KMG a également confirmé l'attaque.

"Il n'y a pas eu de blessés et le navire a subi des dommages mineurs aux structures du pont selon une évaluation initiale, qui sont entièrement réparables. Le navire, qui est en état de naviguer, s'éloigne maintenant de la zone", a déclaré le responsable de Thenamaris.

Deux sources de la sécurité maritime ont déclaré qu'un incendie s'était déclaré à bord du Matilda et qu'il avait été rapidement éteint.

Un quatrième navire, le Freud, géré par la société grecque TMS, aurait également été attaqué dans un premier temps. Mais TMS a par la suite démenti avoir été touché.

Les actionnaires de l'oléoduc de 1 500 km (930 miles) du CPC comprennent KazMunayGas, des unités de Chevron, la société russe Lukoil LKOH.MM et ExxonMobil XOM.M .