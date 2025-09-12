Des drones attaquent pour la première fois le port russe de Primorsk sur la Baltique

(Actualisé avec source ukrainienne)

Un navire et une station de pompage ont pris feu vendredi à Primorsk, dans le nord-ouest de la Russie sur la mer Baltique, à la suite d'une attaque de drones, la première signalée par les autorités russes contre ce terminal d'exportation de pétrole et de carburant, l'un des principaux du pays.

Le gouverneur régional Alexandre Drozdenko a déclaré que l'incendie à bord du navire, qu'il n'a pas nommé, avait été maîtrisé et il a écarté le risque d'une fuite de pétrole.

Plus de 30 drones ont été détruits en vol dans la région, a-t-il ajouté dans un message publié sur Telegram, sans mentionner la guerre en Ukraine.

Face à la poursuite de l'invasion russe de son territoire, l'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses bombardements contre les infrastructures énergétiques de la Russie, notamment les raffineries et les oléoducs, pour tenter de perturber son effort de guerre.

Elle a aussi déjà frappé le terminal portuaire d'Oust-Louga, qui fait face à Primorsk sur les rives du golfe de Finlande, et celui de Novorossiïsk sur la mer Noire.

Un responsable du SBU, les services de sécurité ukrainiens, a dit à Reuters qu'une attaque de drones au cours de la nuit avait entraîné l'arrêt des opérations de chargement de pétrole au terminal de Primorsk.

S'exprimant sous le sceau de l'anonymat, il a déclaré que cette attaque avait déclenché des incendies sur le site mais il n'a pas précisé si son activité était toujours suspendue.

L'aéroport de Poulkovo près de Saint-Pétersbourg, ville située à l'extrémité du golfe de Finlande, a suspendu ses opérations pendant plusieurs heures vendredi matin, a annoncé l'agence russe du transport aérien, Rosaviatsia.

L'armée russe a dit avoir abattu 221 drones ukrainiens au cours de la nuit, dont neuf dans la région de Moscou.

L'armée ukrainienne a dit ne pas disposer d'informations dans l'immédiat.

(Vladimir Soldatkin à Moscou, avec Tom Balmforth à Kyiv, rédigé par Lucy Papachristou, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)