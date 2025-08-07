Des droits de douane US d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, dit Trump

(Actualisé avec précisions)

Les Etats-Unis vont imposer des droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, a déclaré mercredi le président américain Donald Trump, précisant que ces taxes ne s'appliqueraient pas aux entreprises s'étant engagées à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire.

Il a effectué ces commentaires devant des journalistes réunis dans le Bureau ovale de la Maison blanche, sans donner de calendrier spécifique.

Aucun décret en ce sens n'a été signé pour l'heure.

"Des droits de douane de 100% sur tous les semi-conducteurs et les puces importés aux Etats-Unis", a déclaré Donald Trump.

"Mais si vous avez pris l'engagement de fabriquer (aux Etats-Unis) ou si vous êtes en train de fabriquer (aux Etats-Unis), comme il y en a beaucoup, pas de droits de douane".

On ne connaît pas dans l'immédiat la proportion de semiconducteurs qui seront concernés par cette mesure, ni leurs pays d'origine.

Le groupe taïwanais TSMC 2330.TW , qui fabrique des puces pour la plupart des entreprises américaines, dispose d'usines aux Etats-Unis, laissant à penser que ses clients majeurs - tel le poids lourd de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O - ne seront pas affectés par des droits de douane revus à la hausse.

Durant le mandat de l'ancien président Joe Biden, le département américain du Commerce a convaincu l'an dernier les cinq principaux fabriquants de semiconducteurs de bord d'installer des sites aux Etats-Unis dans le cadre d'un programme de production et de recherche de 52,7 milliards de dollars créé par le Congrès en 2022.

Les Etats-Unis ont produit l'an dernier environ 12% des semiconducteurs vendus à travers le monde, contre 40% en 1990, selon des données du département américain du Commerce.

Donald Trump a prévenu mercredi que si les entreprises ayant promis d'installer leur production aux Etats-Unis ne joignaient pas les actes à la parole, Washington les "ferait payer ultérieurement, c'est une garantie". "Nous allons ajouter (les taxes), ça s'accumulera, et on vous prélèvera", a-t-il dit.

Il est vraisemblable que ces droits de douane revus à la hausse concernent la Chine, avec laquelle les Etats-Unis continuent de négocier un accord commercial.

D'autres pays, comme la Corée du Sud et le Japon, ont déjà scellé un pacte commercial avec l'administration Trump, de même que l'Union européenne.

Bruxelles a déclaré que l'accord conclu fin juillet avec Washington prévoyait un taux unique de 15% pour les droits de douane américains sur un large éventail de produits européens, dont les voitures et les semiconducteurs.

(Andrea Shalal, Kanishka Singh et David Shepardson; version française Jean-Stéphane Brosse et Jean Terzian)