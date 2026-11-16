Des données encourageantes sur le "bruit alimentaire" pour Novo Nordisk

Novo Nordisk indique avoir présenté, lors du congrès ObesityWeek 2026, les résultats en vie réelle des études SIGNAL et OCTANE, qui ont évalué l'évolution des scores de bruit alimentaire chez des adultes en surpoids ou atteints d'obésité traités par Wegovy sous forme injectable ou orale.

Ces deux analyses rétrospectives de cohortes ont utilisé des données de patients dépersonnalisées provenant de la plateforme de télémédecine Ro, ainsi qu'un questionnaire validé comportant sept items, afin d'évaluer le bruit alimentaire, défini comme des pensées persistantes, intrusives et non désirées liées à l'alimentation.

Le bruit alimentaire constitue un domaine de recherche émergent dans la prise en charge de l'obésité. Des études en vie réelle suggèrent que le sémaglutide pourrait apporter des bénéfices supplémentaires aux patients, au-delà de la seule perte de poids, selon le laboratoire pharmaceutique danois.

Dans l'étude SIGNAL, des réductions statistiquement significatives des scores de bruit alimentaire par rapport aux valeurs initiales ont été observées chez les adultes traités par sémaglutide injectable, dès le premier mois suivant l'instauration du traitement et jusqu'à six mois.

Dans l'étude OCTANE, le sémaglutide oral a été associé à une réduction d'environ 25% des scores moyens de bruit alimentaire rapportés par les patients sur une période de trois mois, par rapport aux valeurs initiales. La majorité des adultes (86,4%) ont rapporté au moins une amélioration sous traitement.