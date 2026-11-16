Des données encourageantes pour CagriSema (Novo Nordisk) dans l'obésité

Novo Nordisk a fait part des résultats, présentés lors du congrès ObesityWeek 2026, à Washington, de deux analyses post hoc de l'essai de phase 3 REDEFINE 1 évaluant CagriSema 2,4 mg / 2,4 mg, un traitement expérimental associant à doses fixes le cagrilintide et le sémaglutide chez des adultes en surpoids ou atteints d'obésité.

Dans une 1ère analyse, 67,8% des adultes traités par CagriSema 2,4 mg / 2,4 mg étaient des répondeurs précoces, ayant obtenu une perte de poids d'au moins 5% à la semaine 8. Les femmes étaient proportionnellement plus nombreuses parmi les répondeurs précoces que parmi les répondeurs tardifs (71,8% contre 59,5%).

Dans la 2e analyse, une proportion significativement plus élevée d'adultes en surpoids ou atteints d'obésité traités par CagriSema 2,4 mg / 2,4 mg a rapporté une amélioration cliniquement significative de leurs capacités fonctionnelles physiques à 68 semaines, par rapport au placebo (73,1% contre 49,1% ; estimand d'efficacité).

Toujours à l'occasion du congrès ObesityWeek, Novo Nordisk a également dévoilé les résultats principaux de REDEFINE 9, le premier essai de phase 3 consacré à la gestion du poids évaluant CagriSema à des doses inférieures à la dose maximale de 2,4 mg / 2,4 mg étudiée dans le programme clinique REDEFINE.

Cet essai a montré que CagriSema 1,7 mg / 1,7 mg et 1,0 mg / 1,0 mg entraînaient une perte de poids moyenne estimée de 20,7% et 21,0%, respectivement, à 68 semaines, contre 2,0% avec le placebo, chez des adultes en surpoids ou atteints d'obésité, dans l'hypothèse où tous les patients auraient poursuivi leur traitement.

Selon ces résultats, publiés simultanément dans la revue scientifique The Lancet Diabetes & Endocrinology, les deux doses de CagriSema ont également entraîné une réduction significativement plus importante du tour de taille, un critère secondaire de confirmation permettant d'évaluer l'évolution de l'adiposité abdominale.