Des données de phase III positives dans la GEPA pour GSK

GSK annonce les premiers résultats positifs de son essai de phase III OCEAN, qui comparait l'efficacité et la sécurité du depemokimab administré deux fois par an à celles du mepolizumab administré mensuellement, dans le traitement de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite (GEPA).

L'essai a atteint son critère d'évaluation principal, démontrant, chez des patients recevant le traitement de référence, la non-infériorité du depemokimab par rapport au mepolizumab en matière d'obtention d'une rémission de la maladie, un objectif thérapeutique clé dans la GEPA.

Sur l'ensemble de l'essai, l'incidence globale et la gravité des événements indésirables se sont révélées similaires dans les deux groupes de traitement et conformes au profil de sécurité déjà établi du depemokimab, selon le laboratoire pharmaceutique.

Les résultats confortent le potentiel du depemokimab en tant que première option thérapeutique à très longue durée d'action pour les patients atteints de GEPA, une maladie inflammatoire chronique caractérisée par une inflammation des vaisseaux sanguins de petit et moyen calibre (vascularite).

Bien que rare, la GEPA peut provoquer des lésions organiques et engager le pronostic vital si elle n'est pas traitée de manière appropriée. Les patients sont souvent traités par de fortes doses de corticostéroïdes oraux et des immunosuppresseurs.

Les résultats complets de l'essai seront soumis en vue d'une présentation lors d'un prochain congrès scientifique, publiés dans une revue à comité de lecture et utilisés à l'appui de demandes d'autorisation réglementaire auprès des autorités sanitaires du monde entier.