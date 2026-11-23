Des données de phase 3 positives pour Novartis dans l'ASCVD

Novartis fait état de résultats préliminaires positifs de l'essai de phase 3 ORION-4, qui fournit les premières données sur les bénéfices cardiovasculaires de Leqvio (inclisiran) chez des patients atteints d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD).

L'étude a atteint son critère d'évaluation principal, Leqvio ayant démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente du risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs (MACE) lorsqu'il est administré en complément du traitement hypolipémiant standard.

Ces résultats renforcent le potentiel de Leqvio, administré deux fois par an après une dose initiale et une deuxième injection à trois mois, pour réduire durablement le taux de cholestérol LDL et améliorer la prise en charge des patients atteints d'ASCVD, selon le géant suisse de la santé.

L'essai ORION-4 et l'étude VICTORION-2 PREVENT, toujours en cours, ont recruté ensemble plus de 33 000 participants dans le monde. Les résultats complets de l'étude ORION-4 devraient être publiés au 1er semestre 2027. Ceux de l'essai VICTORION-2 PREVENT sont également attendus au cours de l'année prochaine.

Novartis rappelle que les maladies cardiovasculaires athéroscléreuses restent l'une des principales causes de décès dans le monde. Malgré les traitements disponibles, jusqu'à 80% des patients atteints d'ASCVD n'atteignent pas les objectifs recommandés en matière de cholestérol LDL.