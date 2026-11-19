Des députés démocrates examinent le dossier déposé par le ministère de la Justice dans l'affaire OpenAI relative au droit d'auteur

Un groupe de députés démocrates du Congrès américain a adressé jeudi une lettre au ministère américain de la Justice pour exiger des explications sur les raisons de son intervention en faveur d’OpenAI dans un litige historique en matière de droit d’auteur opposant l’entreprise à des organes de presse, dont le New York Times NYT.N .

Les douze représentants, menés par Chellie Pingree (Maine), Becca Balint (Vermont) et Deborah Ross (Caroline du Nord), ont accusé le ministère de la Justice d’avoir soutenu OpenAI dans cette affaire sans avoir préalablement consulté les agences fédérales chargées de la propriété intellectuelle, à savoir le Bureau américain du droit d’auteur et l’Office américain des brevets et des marques.

Les parlementaires ont demandé davantage d’informations sur les « entreprises et organisations externes » susceptibles d’avoir influencé le dépôt de la requête par le ministère de la Justice.

Les députés ont écrit que la décision du ministère de la Justice de ne pas consulter l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) ni le Bureau américain des droits d’auteur soulevait « de sérieuses questions quant à un éventuel parti pris », citant un article d’Axios selon lequel ces agences avaient été surprises par la requête du ministère.

Les porte-parole du ministère de la Justice, de l’USPTO et d’ OpenAI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant cette lettre. Les porte-parole du Bureau américain du droit d’auteur et du New York Times ont refusé de s’exprimer.

La plainte du Times, initialement déposée en 2023 , accuse OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft MSFT.O , d’avoir utilisé des millions d’articles de journaux sans autorisation pour entraîner le ChatGPT d’OpenAI.

Cette affaire est l’une des plus médiatisées parmi les dizaines de procès à enjeux élevés intentés par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic et Meta Platforms pour ce qu’ils qualifient d’utilisation abusive de leurs contenus afin d’entraîner des systèmes d’IA.

Les affaires en cours porteront probablement sur la question de savoir si les systèmes d’IA font un usage loyal des œuvres protégées par le droit d’auteur en les utilisant pour créer un contenu nouveau et transformateur. OpenAI a déclaré au tribunal que l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de l’IA figure « parmi les utilisations les plus transformatrices que beaucoup d’entre nous verront au cours de leur vie », tandis que le Times a fait valoir qu’OpenAI exploite ses œuvres pour créer un contenu similaire et concurrent.

En septembre, le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé un mémoire en faveur d’OpenAI, faisant valoir que l’entraînement des IA relevait généralement de l’usage loyal.

Ce mémoire marque la première fois que le gouvernement américain se prononce sur une affaire de droits d’auteur liée à l’entraînement de l’IA. Les législateurs ont noté dans leur lettre que l’administration Trump avait précédemment déclaré que ces questions devaient être laissées à l’appréciation des tribunaux.

Un autre groupe de députés démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants a critiqué la prise de position du ministère de la Justice dans un mémoire déposé devant le tribunal en octobre, arguant que celui-ci « avait fait valoir son point de vue dans cette affaire d’une manière contraire à sa pratique habituelle », sans consulter « les organismes fédéraux possédant une expertise réelle en la matière ».

Pour en savoir plus:

Le New York Times poursuit OpenAI et Microsoft pour violation de droits d’auteur

Le gouvernement américain soutient OpenAI dans l’affaire de droits d’auteur opposant le New York Times à OpenAI