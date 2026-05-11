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Des députés de la Chambre des représentants présentent un projet de loi visant à renforcer l'interdiction des véhicules chinois aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux membres de la Chambre des représentants des États-Unis présenteront lundi un projet de loi visant à renforcer l'interdiction faite par le gouvernement américain aux constructeurs automobiles chinois d'accéder au marché américain, juste avant que le président Donald Trump ne se rende en Chine pour des pourparlers.

Ce projet de loi codifierait une réglementation imposée par l'administration Biden qui interdit de fait à tous les constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules particuliers aux États-Unis et prendrait d'autres mesures pour empêcher la Chine de pénétrer le marché américain des véhicules légers .

Les représentants John Moolenaar, républicain, et Debbie Dingell, démocrate, présentent ce projet de loi après qu’une version a été déposée au Sénat le mois dernier par le républicain Bernie Moreno et la démocrate Elissa Slotkin.

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